Kadrs no video
Foto: Kadrs no video / AP/Scanpix / PantherMedia/Scanpix /LETA

Первый трейлер фильма об огромных чудовищах "Годзилла против Конга" за два дня набрал на YouTube-канале Warner Bros. более 30 миллионов просмотров.

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Этот результат — лучший в истории киностудии, сообщает портал Screen Rant. За первые сутки после публикации трейлер посмотрели более 15 миллионов человек.

В новой части перезапуска франшизы о двух гигантских монстрах "Годзилла против Конга" главные роли исполнили Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун и Ребекка Холл.

По сюжету, Конг и его защитники хотят вернуться домой, но на их пути в этом опасном путешествии оказывается разбуженный от спячки Годзилла.

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