Трэш и ужас. Как Энистон, Клуни и Питт начинали карьеру с низкорейтинговых ужастиков

Сейчас об этом мало кто вспоминает, но нескольких ныне статусных актеров в юности снимались в ужастиках. И речь не идет об отмеченных критиками фильмах, а скорее о картинах категории "Б". Сложно представить, что в третьей части "Детей кукурузы" или в восьмой части "Восставшего из ада" можно наткнуться на настоящих звезд, однако такое случается.
Посмотрите на актеров, которые снялись в хоррорах на ранних этапах карьеры, в том числе в некоторых классических хоррор-франшизах. При этом, сейчас они ассоциируются совершенно с другими жанрами и участвуют в высокобюджетных проектах высшего качества. Что интересно, рейтинг у всех этих фильмов довольно низкий - 4-5 баллов.
Дженнифер Энистон
Актриса снялась в фильме "Лепрекон" (1993), который стал для нее дебютом в кинематографе.
Мила Кунис
Кунис снялась в фильме "Американский психопат 2: Стопроцентная американка" (2002) и, кстати, в роли главной злодейки!
Шарлиз Терон
Актриса снялась в фильме "Дети кукурузы 3: Городская жатва" (1995) по мотивам романа Стивена Кинга. В фильме даже не называют имени ее героини, которая быстро становится одной из жертв подземного монстра.
Мэттью МакКонахи
МакКонахи снялся в фильме "Техасская резня бензопилой: Следующее поколение" (1995) в роли одного из злодеев.
Рене Зеллвегер
Она тоже снялась в фильме "Техасская резня бензопилой: Следующее поколение" в роли жертвы героя Мэттью МакКонахи.
Скарлетт Йоханссон
Йоханссон снялась в комедийном ужастике "Атака пауков" (2002).
Райан Рейнольдс
Актер снялся в фильме "Ужас Амитивилля" (2005) и что интересно, именно этот фильм имеет наивысшую зрительскую оценку среди всех остальных в этом списке.
Эми Адамс
Адамс снялась в комедийном хорроре "Пляжный психоз" (2000).
Пол Радд
Актера можно увидеть в фильме "Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса" (1995).
Брэд Питт
Красавец Брэд Питт снялся в настоящем слэшере "Сокращая класс" (1989).
Джозеф Гордон-Левитт
Гордон-Левитт снялся в фильме "Хэллоуин: 20 лет спустя" (1998) вместе с Джейми Ли Кертис и Мишель Уильямс.
Генри Кавилл
Генри Кавилла можно увидеть в фильме "Восставший из ада 8: Мир ада" (2005).
Вигго Мортенсен
Мортенсен снялся в фильме "Кожаное лицо: Техасская резня бензопилой 3" (1990) в роли одного из злодеев. До Арагорна еще 10 лет.
Леонардо ДиКаприо
Впервые Леонардо ДиКаприо появился в игровом кино в фильме "Зубастики 3" (1991).
Джордж Клуни
Молодой Джордж Клуни снялся в фильме "Возвращение в школу ужасов" (1987).
Том Хэнкс
Хэнкса можно увидеть в слэшере "Он знает, что вы одни" (1980).