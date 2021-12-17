Трэш и ужас. Как Энистон, Клуни и Питт начинали карьеру с низкорейтинговых ужастиков

Сейчас об этом мало кто вспоминает, но нескольких ныне статусных актеров в юности снимались в ужастиках. И речь не идет об отмеченных критиками фильмах, а скорее о картинах категории "Б". Сложно представить, что в третьей части "Детей кукурузы" или в восьмой части "Восставшего из ада" можно наткнуться на настоящих звезд, однако такое случается.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Посмотрите на актеров, которые снялись в хоррорах на ранних этапах карьеры, в том числе в некоторых классических хоррор-франшизах. При этом, сейчас они ассоциируются совершенно с другими жанрами и участвуют в высокобюджетных проектах высшего качества. Что интересно, рейтинг у всех этих фильмов довольно низкий - 4-5 баллов.

Дженнифер Энистон

Foto: Kadrs no filmas

Актриса снялась в фильме "Лепрекон" (1993), который стал для нее дебютом в кинематографе.

Мила Кунис

Foto: Kadrs no filmas

Кунис снялась в фильме "Американский психопат 2: Стопроцентная американка" (2002) и, кстати, в роли главной злодейки!

Шарлиз Терон

Foto: Kadrs no filmas

Актриса снялась в фильме "Дети кукурузы 3: Городская жатва" (1995) по мотивам романа Стивена Кинга. В фильме даже не называют имени ее героини, которая быстро становится одной из жертв подземного монстра.

Мэттью МакКонахи

Foto: Kadrs no filmas

МакКонахи снялся в фильме "Техасская резня бензопилой: Следующее поколение" (1995) в роли одного из злодеев.

Рене Зеллвегер

Foto: Kadrs no filmas

Она тоже снялась в фильме "Техасская резня бензопилой: Следующее поколение" в роли жертвы героя Мэттью МакКонахи.

Скарлетт Йоханссон

Foto: Kadrs no filmas

Йоханссон снялась в комедийном ужастике "Атака пауков" (2002).

Райан Рейнольдс

Foto: Kadrs no filmas

Актер снялся в фильме "Ужас Амитивилля" (2005) и что интересно, именно этот фильм имеет наивысшую зрительскую оценку среди всех остальных в этом списке.

Эми Адамс

Foto: Kadrs no filmas

Адамс снялась в комедийном хорроре "Пляжный психоз" (2000).

Пол Радд

Foto: Kadrs no filmas

Актера можно увидеть в фильме "Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса" (1995).

Брэд Питт

Foto: Kadrs no filmas

Красавец Брэд Питт снялся в настоящем слэшере "Сокращая класс" (1989).

Джозеф Гордон-Левитт

Foto: Kadrs no filmas

Гордон-Левитт снялся в фильме "Хэллоуин: 20 лет спустя" (1998) вместе с Джейми Ли Кертис и Мишель Уильямс.

Генри Кавилл

Foto: Kadrs no filmas

Генри Кавилла можно увидеть в фильме "Восставший из ада 8: Мир ада" (2005).

Вигго Мортенсен

Foto: Kadrs no filmas

Мортенсен снялся в фильме "Кожаное лицо: Техасская резня бензопилой 3" (1990) в роли одного из злодеев. До Арагорна еще 10 лет.

Леонардо ДиКаприо

Foto: Kadrs no filmas

Впервые Леонардо ДиКаприо появился в игровом кино в фильме "Зубастики 3" (1991).

Джордж Клуни

Foto: Kadrs no filmas

Молодой Джордж Клуни снялся в фильме "Возвращение в школу ужасов" (1987).

Том Хэнкс

Foto: Kadrs no filmas

Хэнкса можно увидеть в слэшере "Он знает, что вы одни" (1980).