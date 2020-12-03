Три хирурга и 10 часов. Участнице латвийского шоу о пластических операциях уменьшили нос и увеличили грудь
Foto: Publicitātes attēli

В рамках шоу о пластических преображениях "Операция: Новая жизнь" была проведена самая долгая операция. В течение 10 часов команда из трех хирургов работала над коррекциями внешности, о которых мечтала участница проекта Наталья Лауце-Шакеле.

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Рижанка Наталья – 30-летняя мама двоих детей. Годами она скрывала что один из ее детей – ребенок с особенными потребностями, так как боялась осуждения и жалости. Она привыкла справляться со всем сама, и все привычки подчинила нуждам ребенка. Женщина решила стать примером для других мам особых детей, и хороший внешний вид важен для поставленной цели.

После двух родов грудь потеряла форму, неприятные, как она считает, черты лица и комплексы, порожденные несовершенством, были повседневной жизнью Натальи. Наталья мечтала изменить форму носа с 11 лет. Она пыталась принять себя на протяжении всей жизни, но это привело ее к серьезным комплексам.

Путь Натальи к новой жизни начался в стоматологической клинике, где пришлось преодолеть приобретенную в детстве боязнь зубного врача. Затем последовала первая операция – коррекция формы груди с использованием новейших имплантатов.

Затем последовало несколько операций по коррекции формы лица - сначала была проведена липосакция подбородка, затем коррекция верхнего века (блефаропластика). Однако операция по исправлению формы носа оказалась самой сложной и самой трудоемкой из всех манипуляций. В случае Натальи операция имела не только эстетическое, но и функциональное обоснование - у женщины были сложности с дыханием.

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DELFI Showtime

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