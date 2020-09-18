Фильм "Сожженная оранжевая ересь" (The Burnt Orange Heresy), закрывавший 76-ой Венецианский кинофестиваль, вошел в программу "Балтийской жемчужины".

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Вызывающе чувственный нео-нуар, помимо интригующего названия и захватывающего сюжета, имеет впечатляющий актерский состав: Клас Банг ("Квадрат", "Дракула" ), Элизабет Дебики ("Довод", "Агенты А.Н.К.Л ", " Великий Гэтсби"), а также солист The Rolling Stones Мик Джаггер и двукратный обладатель "Золотого Глобуса" Дональд Сазерленд.

"Никогда не позволяйте дорогим вещам скрывать свою ценность ",- эта фраза, произнесенная коварным торговцем произведениями искусства, становится неофициальной темой этого триллера о субъективном отношении к искусству.

Снятый в роскошных особняках на озере Комо, в окружении оригинальных полотен выдающихся мастеров и антикварной мебели, привезенной из музеев, фильм будет интересен не только любителям живописи или поклонникам популярных звезд.

Фильм не дает зрителю заскучать, подкидывая очередные сюжетные повороты. То, что на первый взгляд кажется случайностью или шуткой, на наших глазах превращается в зловещую игру, где в смертельной схватке сцепились тщеславие и искусство, преступные амбиции и нереализованный талант.

Режиссер Джузеппе Капотонди использует неожиданные приемы в попытке исследовать вопросы, волнующие всех: что можно считать искусством и кто они, те люди, навязывающие нам свое мнение, зарабатывающие на жизнь творческой энергией художников.

Фильм "Сожженная оранжевая ересь" будет показан только 11 октября в кинотеатре Splendid palace.