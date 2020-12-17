TV3 Group и The Walt Disney Company Nordic and Baltic подписали соглашение, дающее эксклюзивные права на показ продукции голливудских студий на территории стран Балтии.

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Как сообщили представители TV3 Group, в рамках договора компания получила права первой показывать новые фильмы студий Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm и все ленты 20th Century Studios на стриминговой платформе Go3 и канале TV3 Film.

В декабре зрителям в странах Балтии будут доступны блокбастеры "Мстители: Финал", "Король Лев" (2019), "Холодное сердце 2", "Капитан Марвел" и другие.