TV3 Group и The Walt Disney Company Nordic and Baltic подписали соглашение, дающее эксклюзивные права на показ продукции голливудских студий на территории стран Балтии.
Как сообщили представители TV3 Group, в рамках договора компания получила права первой показывать новые фильмы студий Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm и все ленты 20th Century Studios на стриминговой платформе Go3 и канале TV3 Film.
В декабре зрителям в странах Балтии будут доступны блокбастеры "Мстители: Финал", "Король Лев" (2019), "Холодное сердце 2", "Капитан Марвел" и другие.