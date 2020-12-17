Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

TV3 Group и The Walt Disney Company Nordic and Baltic подписали соглашение, дающее эксклюзивные права на показ продукции голливудских студий на территории стран Балтии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщили представители TV3 Group, в рамках договора компания получила права первой показывать новые фильмы студий Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm и все ленты 20th Century Studios на стриминговой платформе Go3 и канале TV3 Film.

В декабре зрителям в странах Балтии будут доступны блокбастеры "Мстители: Финал", "Король Лев" (2019), "Холодное сердце 2", "Капитан Марвел" и другие.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

5

Source

DELFI Showtime
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
5 идей новогодних подарков для малознакомых людей
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек