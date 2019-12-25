25 декабря 40 лет назад на экраны вышла киносага режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д'Артаньян и три мушкетера".

К юбилею одного из популярнейших фильмов советского кинематографа в России сняли документальную ленту, рассказывающую о съемках музыкальной истории по мотивам романа Александра Дюма. О том, как это было, рассказали актеры, операторы, авторы песен.

Премьера документального фильма "Пока мы еще вместе, или Мушкетеры 40 лет спустя" состоится в январе, но авторы поделились некоторыми подробностями с изданием StarHit.