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Нехватка денег
Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

25 декабря 40 лет назад на экраны вышла киносага режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д'Артаньян и три мушкетера".

К юбилею одного из популярнейших фильмов советского кинематографа в России сняли документальную ленту, рассказывающую о съемках музыкальной истории по мотивам романа Александра Дюма. О том, как это было, рассказали актеры, операторы, авторы песен.

Премьера документального фильма "Пока мы еще вместе, или Мушкетеры 40 лет спустя" состоится в январе, но авторы поделились некоторыми подробностями с изданием StarHit.

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Нехватка денег

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime

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