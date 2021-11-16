"У нас запрет на реальность". Почему в российском кино и сериалах все больше табу

"Я гарантирую, что этим людям никто не звонил. Это чтобы вы оценили масштабы п**** [сложной ситуации]. И самоцензуры", - добавляет актер.

Популярную в киносфере стратегию "помолчать" Горенштейн называет "самым главным б**** [бесчестьем], которое только может быть". "Есть люди, которые все видят, знают, но молчат - и это из-за них мы оказались в такой ситуации. И власть дает такой шанс - раз оступиться и дальше уйти на дно. Так некоторые и спасались. Мне знакомые говорят - тебе нечего терять, поэтому ты такой смелый. Но вообще терять всегда есть что, просто для всех суммы разные".

Ближе к осени у некоторых актеров из списка дела стали налаживаться. Появились новые роли. Мантра "замолкни и все наладится" сработала у многих. А Вилкова и Троянова уехали в Тбилиси без обратного билета.

"Файл со списком запретных тем у всех в голове"



В стоп-листах не только актеры. Есть темы, которые сложно и не принято поднимать в современном кино и сериалах. "Файл со списком запретных тем у всех в голове, - говорит один из самых востребованных сценаристов в России. - Никакого социального консенсуса нет, есть сумеречные зоны, которые растут".

В первую очередь, это образ президента и вообще попытки снять реалистичное кино о политике.

Например, давно задуманный и до сих пор не вышедший сериал "Спойлер" Сергея Минаева посвящен выборам. Близкий к политическому бомонду и транслирующий идеологически верные с точки зрения Кремля вещи Минаев начал писать его с помощниками несколько лет назад. "Тогда этот проект назывался "Губер", хотели снимать его для телека, и все с умным видом говорили "Мы добазарились с админкой" [администрация президента - ред.]. Потом Минаев переделал его в "Спойлер" и забрал на "Кинопоиск". Но вы серьезно верите, что Сергей Минаев не договорится, чтобы его где-то не показали? - недоумевает один из сценаристов, участвовавших в проекте. - Вы думаете, он может стать жертвой цензуры?!"

Foto: Kadrs no filmas

Кадр из сериала "Спойлер"



Может, как утверждают пять источников Би-би-си в "Яндексе" и продюсерских компаниях. Несмотря на то, что действие "Спойлера" происходит в регионах, вся фактура и герои в нем списаны с московских реалий, говорят собеседники Би-би-си.

По их словам, в фильме на выборах неожиданным образом начинает выигрывать нанятый "спойлер" для оппозиционного кандидата. Весной 2021 года сериал запретили выпускать со словами "Вы что, **** [не в себе]?! Это же дискредитирует институт выборов в России!"

Летом переговоры о судьбе "Спойлера" продолжались. Ходят слухи, что когда отдел по взаимодействию с государственной властью (GR) "Яндекса" в качестве аргумента упомянул, что "Сергей Сергеевич получил добро на свой фильм", в АП вежливо переспросили: "А кто такой Сергей Сергеевич?"

Сергей Минаев



Осенью 2021 года группе пришлось пойти на правки: "Вплоть до того, что вот, мол, у вас в кадре митинг, вам надо сделать его не оппозиционным, а митингом сторонников власти. И они сидят, думают, как это вообще можно сделать, чтобы все не посыпалось?!" - рассказывает знакомый со съемочной группой источник.

Несмотря на общее удивление собеседников Би-би-си вне "Яндекса" - "Я не думаю, что у Минаева могут быть проблемы" - официально в "Кинопоиске" отказываются комментировать ситуацию со "Спойлером". Но в анонсах "Кинопоиска" этот сериал по-прежнему стоит без даты выпуска.

Ту же судьбу с ним разделяет и "Последний министр" - политическая сатира режиссера Романа Волобуева. Второй сезон сериала был снят к весне 2021 года и настроение по его поводу было хорошее, говорят участники съемок. "Воодушевленный рейтингами новогодней серии, "Кинопоиск" сразу продлил его на третий сезон", - вспоминает один из них. Съемки должны были начаться ранней осенью 2021 года, чтобы закончить их к новому году и выпустить его весной 2022 года.

Foto: Kadrs no filmas

Кадр из сериала "Последний министр"



Писать третью часть "Министра" должен был другой сценарист - но когда он принес в "Кинопоиск" синопсис из 20 страниц, полностью посвященный партийным выборам, в "Яндексе" сказали твердое "нет". "Можно максимум в трех сериях ближе к концу, а чтобы весь сезон - такое нельзя", - вспоминает аргументы один из знакомых с переговорами сотрудников "Кинопоиска". В пресс-службе "Яндекса" не смогли ответить на вопросы "Би-би-си", а генеральный директор "Яндекс.Студии" Ольга Филипук заблокировала номер корреспондента.

Весной все переговоры о третьем сезоне "Последнего министра" остановились. А во втором сезоне, который находился на стадии цветокоррекции и работы со звуком, исчезли дедлайны - продюсеры просто перестали звонить. Дальше возник разговор о проблемах. "Спойлер" е**** [чертов] выбесил всех и повысил уровень раздражения в АП "Яндексом", а также внутреннюю ссыкливость в самом "Яндексе", - объясняет происходящее источник, близкий к "Кинопоиску". Самые большие проблемы возникли по поводу двух серий. Одной - где герои предотвращают отделение от России Саратовской области. И второй, которая напоминает историю с Сергеем Фургалом, потому что в ней начинаются бесконечные протесты под лозунгом "Москва, соси!"

После этого наступила окончательная тишина. "Все немного выдохнули, когда удалось показать первые серии в сентябре на главном фестивале российского кино "Кинотавре" - и было ощущение, что сейчас разрешат". Но удастся ли его запустить, не знает никто в "Кинопоиске", говорят источники Би-би-си. 24 сентября на презентации нового сезона "Кинопоиска" о втором сезоне "Последнего министра" заявили впроброс, показав постер первого сезона. Как и "Спойлера", его оставили без даты премьеры.

"Как будто бомбы падают"





"Мы думали, что выборы пройдут и будет сильно проще. Но уже ясно, что будет только хуже", - говорит анонимно директор по контенту одно из федеральных каналов. "Конечно, мы все это обсуждаем и переживаем. Но если журналистику явно решили уничтожить, то в киносфере правил игры нет, - говорит режиссер. - И сигналы противоречивые. Это работает, как будто бомбы падают".

"Да, в нашей стране сейчас невозможна политическая драма, даже выдуманная, - говорит один из медиааналитиков. - Но, несмотря на то, что заведомо непроходную вещь продюсеры просто не будут запускать, есть еще и другая проблема. Что-то, казавшееся возможным год назад, становится недопустимым в новом сезоне. Так, судя по всему, произошло с сериалом "Спойлер" Сергея Минаева. Он же свой, ему сказали - Серега, давай подождем, не сейчас. Когда он писал и снимал, он понимал, где была граница - но она-то уже отъехала". Обычный цикл сериала - два года, поэтому то, что казалось допустимым на запуске, становится невозможным к концу монтажа, согласен с аналитиком генпродюсер одной из стриминговых платформ.

Похожее случилось с сериалом "Чиновница" для платформы Kion. Главная героиня фильма, чиновница регионального минздрава, участвует в афере своего любовника, подписывая тендеры и договоры на поставку лекарств-пустышек. Когда после приема такого лекарства умирает ее близкий человек, она решает расследовать преступление сама. Премьеру мелодрамы несколько раз переносили: "В администрации президента сказали, что у нас и так проблемы с доверием к вакцине. А если в разгар пандемии показывать такой сюжет… И вообще у нас минздрав - это герои, а вы тут такое устроили! А что чиновники там воруют - это никого не волнует, это можно, всем срать…"

Закрытый предпремьерный показ "Чиновницы" обещали сделать 15 октября на конференции "Медиабизнес" в Москве - и даже писали об этом на пригласительных билетах. Но за сутки до мероприятия Kion отменил сеанс без объяснения причин. С задержкой на несколько месяцев сериал вышел на платформе Kion в начале ноября 2021.

"Любой может звонить и цензурировать"



В пятой серии фантастического сериала "Эпидемия" в провинциальном городке ОМОН расстреливает "с карантинными целями" мирных граждан, включая женщин и детей, а группа из местных ликвидирует в ответ силовиков-истребителей.

Пролежав двое суток на платформе Premier, этот эпизод исчез в ночь на 14 декабря 2019 года. Три источника Би-би-си, близко знакомые с производством сериала, говорят, что в три часа ночи менеджерам "Газпром-Медиа" позвонил "какой-то пьяный генерал" и закричал "Вы что там совсем о**** [берега потеряли]?!"

Утром в "Газпром-Медиа" заявили, что переносят оставшуюся половину "Эпидемии" на февраль 2020 года. Начался скандал. "Это что, у нас любой может звонить и цензурировать? Нужен ведь один центр принятия решений", - по словам источников Би-би-си, возмущались в те сутки продюсеры сериала. На чашу весов бросил свое слово и Владимир Мединский, дорабатывавший тогда последние дни в должности министра культуры. Как говорят два источника Би-би-си, ему очень нравился сериал и он лично звонил в "Газпром-Медиа" - разбирался (сам он называл разговоры о своем вмешательстве ерундой).

Foto: Kadrs no filmas

Кадр из сериала "Эпидемия"



Пятую серию вернули через шесть суток, 20 декабря 2019 года. К началу шестого эпизода добавили радиосводку о том, что в мирных зрителей стреляли переодевшиеся силовиками террористы. "Эта сцена в "Эпидемии" невероятно нелепо выглядит. Создателям это было невероятно тяжело - даже не потому, что прогнулись, а потому, что это рушит сюжет", - говорит один из знакомых с ситуацией сотрудников. Создатель сериала Павел Костомаров отказался говорить с Би-би-си: "Не могу это обсуждать, дал слово. Не могу говорить". В PR-службе "Газпром-Медиа" на запросы Би-би-си не ответили.

Не обласканная вниманием россиян в 2019 году, в разгар пандемии "Эпидемия" приглянулась сервису Netflix. 8 октября 2020 года проект показали англоязычным зрителям и он сразу попал в топ-10 лучших сериалов платформы. На вопросы Би-би-си о сцене с расстрелом мирного населения в пресс-службе Netflix заявили, что "ничего не меняли в фильме с момента, когда он попал на платформу", и от дальнейших комментариев отказались.

Проблемы возникают не только с образом полиции в сериалах. Например, до сих пор неизвестна судьба нового проекта платформы Kion (принадлежит МТС) - комедии "Товарищ майор", над первыми сериями которого до слез смеялись гости "Кинотавра" осенью 2021 года. Это история о сотрудниках ФСБ, которые прослушивают оппозиционеров. Герои сериала выпивают, работают под прикрытием и считают, что либералы рушат Россию.

В кулуарах фестиваля глава платформы Игорь Мишин якобы рассказывал, что показывать сериал "смотрящим" продюсеры шли с мантрой, что, мол, мы показываем эфэсбэшников нормальными людьми, добрыми русскими мужиками, близкими к народу. "А они говорят - спасибо, но мы не хотим быть близкими к народу", - вспоминает слова главы Kion один из участников Кинотавра. "Плюс акционеры МТС не хотят рисковать своим бизнесом и с ними тоже надо договариваться. Так что у нас нет ответа на вопрос, когда он будет показан и в каком виде", - говорит источник Би-би-си в Kion. Сам Мишин на вопросы Би-би-си ответил, что "пока не готов обсуждать эту тему".

Как Звягинцеву не дали денег на фильм про "Олигарха"

Foto: RIA Novosti/Scanpix

Андрей Звягинцев

Зимой 2020 года о цензуре заговорил Андрей Звягинцев, один из самых авторитетных и международно успешных российских режиссеров, автор фильмов "Левиафан" и "Нелюбовь". Он сказал журналистам, что от его новой картины о богатом россиянине, который владеет домом у Средиземного моря, отказались продюсеры, а фонд "Кинопрайм", учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем, не дал денег на съемки. Но, как утверждают в разговоре с Би-би-си сценаристы и продюсеры, в этом случае речь шла о банальной убыточности, а не запрете сюжета "сверху". "Это тот случай, когда нормальную цензуру рынка приняли за вопиющую госцензуру, чего там и в помине не было", - говорит один из знакомых с проектом сценаристов.