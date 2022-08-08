У режиссера Ларса фон Триера обнаружена болезнь Паркинсона

У датского кинорежиссера Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона. Об этом сообщает "Медуза", со ссылкой на Variety. О болезни фон Триера изначально сообщили в студии Zentropa, сооснователем которой является режиссер.

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Представители студии отметили, что фон Триер находится "в хорошем расположении духа" и лечится от симптомов заболевания.

Кроме того, режиссер продолжает работу над третьим сезоном своего хоррор-сериала "Королевство". Премьера третьего сезона сериала пройдет на Венецианском фестивале, который начнется в конце августа. Фон Триер примет участие в мероприятиях в рамках премьеры, сообщила Zentropa.

Ларс фон Триер является режиссером таких фильмов как "Догвилль", "Антихрист", "Меланхолия", "Нимфоманка", "Дом, который построил Джек".