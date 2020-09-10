Участница юморического проекта Comedy Woman Надежда Ангарская сообщила, что выходившее на канале ТНТ шоу закрыли и больше не снимают. Об этом она рассказала в интервью ведущему Вячеславу Манучарову на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".

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"Приезжаю вечером на собрание у продюсера, такая возвышенная. А он говорит: "Я закрываю проект!" — пересказала она. По словам Ангарской, ей неизвестна причина, по которой отказались от шоу.

Юмористка отметила, что шоу выходило десять с половиной лет. "Почему так? Изжил себя [проект]? У продюсеров другое видение. Я бы сказала, что денег не приносит", — поразмышляла она.

По словам Ангарской, кто-то расстроился из участниц от такого решения. "Я не в бухгалтерии работаю. Я не знаю, что там у них произошло, что-то наверное произошло", — добавила она. Комик же сразу после сообщения о закрытии осознала, что у нее было семь незакрытых кредитов.

Comedy Woman — юмористическое шоу телеканала ТНТ, выходившее с ноября 2008 года. Основу проекта составили бывшие участницы клубов КВН. В разное время в программе участвовали Наталья Еприкян, Екатерина Варнава, Мария Кравченко, Екатерина Скулкина, Александр Гудков, Марина Кравец, Екатерина Борщева и Дмитрий Хрусталев. Некоторые из них позже стали участвовать в других телешоу и начали проводить сольные выступления.