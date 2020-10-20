Ученые провели исследование и узнали, какой фильм является самым страшным. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование Broadbandchoices.

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Так, в рамках исследования было проанализировано сердцебиение зрителей 50 самых рейтинговых хорроров по версии IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit.

Самой страшной картиной стала лента "Синистер", которую снял в 2012 году Скотт Дерриксон. При просмотре картины у участников эксперимента сердце билось со средним ритмом в 86 ударов в минуту, что на 32% больше среднего показателя за все время исследования (65 ударов в минуту).

Второе место занял хоррор "Астрал" (2010) Джеймса Вана. На одной из сцен ленты пульс подскочил до 133 ударов. Тройку замкнул еще один его фильм — "Заклятие". На этой картине пульсометр у зрителей показывал 129 ударов в минуту.

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