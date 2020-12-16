Уитни Хьюстон в байопике о певице сыграет актриса из "Звездных войн"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Создатели фильма "I Wanna Dance With Somebody", байопика о Уитни Хьюстон, выбрали исполнительницу главной роли. В образе американской звезды в музыкально-биографической ленте снимется 28-летняя актриса Наоми Аки. Британка известна зрителю по проектам "Звездные войны: Скайуокер. Восход", "Доктор Кто" и "Леди Макбет".

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Продюсер фильма рассказал, что на поиски исполнительницы ключевой роли съемочная команда потратила почти весь прошлый год и процесс оказался изнурительным. Наоми Аки смогла пройти все этапы кастинга и приятно удивить режиссера. В сценах с выступлениями на сцене девушке удавалось убедительно передать образ мировой звезды, а изображая Уитни Хьюстон за кулисами, Аки сумела передать ее характер и человечность, пишет Variety.

Фильм "I Wanna Dance With Somebody", названный по композиции Хьюстон, снимает режиссер Стелла Меги. Над сценарием работает Энтони Маккартен ("Вселенная Стивена Хокинга", "Богемская рапсодия". Биографический фильм об умершей в 2012 году певице, запланирован на 2022 год, премьера должна состояться в День благодарения.

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