Украинский телеканал "Квартал ТВ" начал работу в кабельных сетях Латвии

С 1 августа латвийским зрителям доступен украинский телеканал "Квартал ТВ". Канал поддерживают и включают в свои базовые пакеты крупнейшие латвийские операторы кабельного телевидения: Baltcom, TET, Balticom, Telenet, Netvison, Starnet, Elekotron&K, Megogo и Skatvis. "Квартал ТВ" - телеканал с круглосуточным вещанием.

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"Квартал ТВ" известен благодаря популярным шоу "Вечерний квартал", "Женский квартал", "Лига смеха", "Рассмеши комика" с участием украинских юмористов студии "Квартал 95". Именно они создали также популярные сериалы "Слуга народа" и "Сваты".

Юмористическое шоу "Вечерний квартал" считается развлекательной программой номер один в Украине. В свое время его создали друзья-юмористы и бывшие КВНщики из студии "Квартал 95".

"Продолжаем выражать наше единство с украинским народом и регулярно расширять доступный для зрителей Латвии ассортимент каналов. Поэтому мы рады, что теперь для зрителей "Tet" доступен один из самых популярных телевизионных каналов Украины, - говорит директор отдела телевидения и развлекательных услуг телевизионного оператора "Tet" Инга Алика-Строда. - Отражение актуальных событий через призму юмора и сатиры, которое доминирует в содержании канала, позволит взглянуть на повседневную жизнь с другой точки зрения и станет отличным дополнением к уже и без того обширному набору телеканалов".

"Для нас важно предлагать качественный и разнообразный контент. Это стало особенно актуально после запрета российских каналов, поэтому сейчас мы активно работаем над нашим телевизионным наполнением, чтобы в ближайшее время нашим клиентам был доступен широкий спектр программ для самых разных интересов и вкусов. Мы рады, что с 1 августа сможем предложить нашим абонентам телеканал "Квартал ТВ", который предоставляет качественный развлекательный контент на русском языке", — комментирует глава Baltcom Дмитрий Никитин.

"Квартал ТВ" создан в 2016 году. Его контент предназначен для широкой аудитории — как женщин, так и мужчин в возрасте от 18 до 50+. Программа канала состоит из развлекательных шоу, комедий, художественных фильмов, сериалов, мультфильмов и спецпроектов студии "Квартал 95".