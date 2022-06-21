Умер 18-летний актер сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" Тайлер Сандерс

Актер Тайлер Сандерс скончался в возрасте 18 лет. О смерти звезды сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" сообщает издание TMZ. Смерть наступила в доме актера в Лос-Анджелесе 16 июня. Причины смерти молодого человека не сообщаются.

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Представитель Тайлера Педро Тапиа заявил, что смерть юноши сейчас расследуют. Предположительно, она не носит криминальный характер: он был дома один, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Тайлер Сандерс также известен благодаря телесериалу "9-1-1: Одинокая звезда". Помимо этого актер из США получил номинацию на премию "Эмми" за роль Лео в сериале от Amazon "И немного волшебства: Город загадок".