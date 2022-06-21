Умер 18-летний актер сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" Тайлер Сандерс
Foto: Kadrs no "Youtube" video / Access

Актер Тайлер Сандерс скончался в возрасте 18 лет. О смерти звезды сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" сообщает издание TMZ. Смерть наступила в доме актера в Лос-Анджелесе 16 июня. Причины смерти молодого человека не сообщаются.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Представитель Тайлера Педро Тапиа заявил, что смерть юноши сейчас расследуют. Предположительно, она не носит криминальный характер: он был дома один, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Тайлер Сандерс также известен благодаря телесериалу "9-1-1: Одинокая звезда". Помимо этого актер из США получил номинацию на премию "Эмми" за роль Лео в сериале от Amazon "И немного волшебства: Город загадок".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime

Tags

Tyler Sanders
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Лучшие фудкорты и популярные места уличной еды в Таллинне
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market
Идеи для семейного отдыха с детьми
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
За кулисами Wolt: история ресторанной команды