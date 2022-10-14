Умер актёр Робби Колтрейн, Хагрид из "Гарри Поттера"

Шотландский актёр Робби Колтрейн, наиболее известный по роли Хагрида в киноцикле "Гарри Поттер", скончался в возрасте 72 лет. Он умер в больнице недалеко от своего дома в Ларберте. Последние два года своей жизни артист тяжело болел.

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Роберт добился популярности благодаря роли полувеликана-полуволшебника Рубеуса Хагрида в киносаге "Гарри Поттер".

Он также блистал в картинах "Ван Хельсинг", "Двенадцать друзей Оушена", "И целого мира мало" и в ряде других. А за роль в детективном сериале "Метод Крекера" он три раза подряд выигрывал премию BAFTA за лучшую мужскую роль.