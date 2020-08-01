Умер режиссер "Эвиты" и "Сердца Ангела" Алан Паркер

На 77-м году жизни скончался культовый кинематографист Алан Паркер. Он наиболее известен по таким лентам, как "Жизнь Дэвида Гейла", "Полуночный экспресс", "Птаха", "Миссисипи в огне" и "Сердце Ангела".

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По информации The Hollywood Reporter, кинематографист умер 31 июля после продолжительной болезни.

Алан Паркер родился в Лондоне 14 февраля 1944 года в семье швеи и разносчика газет. По окончании школы он устроился копирайтером, работал в агентствах PKL и CDP, где начал снимать рекламу. Как вспоминал сам Паркер, в тот момент он даже и не задумывался о карьере режиссера, а просто хотел быть креативным директором.

"Но внезапно телевизионная реклама стала очень важной составляющей мира, — говорил он. — Я работал в CDP как раз в то время, когда мы делали лучшие рекламные ролики, и мне посчастливилось быть частью всего этого".

Именно в CDP Паркер познакомился с Дэвидом Паттнэмом и, заручившись его поддержкой, написал сценарий для фильма "Мелоди". Лента вышла в 1971 году, и спродюсировал ее все тот же Паттнэм, который с годами стал большим другом Паркера, а также помог ему в создании "Багси Мэлоуна" и "Полуночного экспресса".

Параллельно начинающий постановщик основал компанию своего имени, чтобы создавать рекламные ролики, однако со временем стал все более и более погружаться в мир кино и впоследствии окончательно отошел от съемок коммерческих роликов.

"Я был первым, кто перешел из мира рекламы в мир полнометражных фильмов. Поэтому, думаю, был особенно чувствителен к критике, что я и мне подобные были не совсем легитимными режиссерами, но кучкой вульгарных продавцов. В итоге я вообще перестал снимать рекламу, чтобы меня воспринимали всерьез как режиссера", — рассказывал он в одном из интервью.

Большого успеха Паркеру долго ждать не пришлось: уже в 1976-м вышел его "Багси Мэлоун" с Джоди Фостер, который был номинирован в нескольких категориях на "Золотой глобус" и принес режиссеру одну из его многочисленных премий BAFTA. А еще спустя два года состоялась премьера "Полуночного экспресса", одной из главных картин в карьере Паркера. Остросюжетная драма, главные роли в которой исполнили Брэд Дэвис и Джон Херт, участвовала в Каннах, была номинирована на "Оскар" и "Золотой глобус", а также получила приз Британской киноакадемии.

Впоследствии кинематографист выпустил еще несколько важных для индустрии картин — в частности, "Сердце Ангела", "Птаху" (Гран-при жюри в Каннах), "Миссисипи в огне" (номинации на "Оскар" и "Золотой глобус"), "Обязательства" (две премии BAFTA) и "Жизнь Дэвида Гейла", один из самых популярных его фильмов, в котором сыграли Кевин Спейси и Кейт Уинслет.

Паркер, который был награжден Орденом Британской империи, а также являлся председателем Британской режиссерской гильдии и основателем Британского комитета по делам кино, официально попрощался с кинобизнесом в 2015-м. В последние годы он много занимался живописью.

"Я был режиссером с 24 лет, и каждый мой день был как битва, трудным, вне зависимости от того, с кем нужно было бороться: продюсерами, у которых было свое мнение, студиями, — подчеркивал кинематографист. — Но я прожил чудесную жизнь. Несмотря на то, что я был частью голливудской машины, мне удавалось контролировать свою работу".