Режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов в Facebook.

Бромберг умер 10 января в Детройте, США. По словам Идова, после переезда в Соединенные Штаты режиссер перестал заниматься кино. "Одно время, помню, грезил (...) удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров", — рассказал сценарист.

Константин Бромберг — советский кинорежиссер, автор детских и музыкальных фильмов, заслуженный деятель искусств России. В 1965 году Бромберг окончил сценарный факультет ВГИКа, где учился в мастерской Иосифа Маневича, затем работал режиссером телевидения. В 1980-х годах сотрудничал с компанией CNN. Режиссер снял такие фильмы, как "Приключения Электроника", "Чародеи", У меня есть лев", "Был настоящим трубачом", "Длинный день Кольки Павлюкова".