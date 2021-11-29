Sputnik/Scanpix
Foto: Sputnik/Scanpix

Народный артист СССР, советский и российский режиссер Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России в понедельник, 29 ноября. Причина смерти не уточняется.

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Наумов совместно с режиссером Александром Аловым снял такие ленты, как "Бег" (первая экранизация романа Михаила Булгакова в СССР) с Людмилой Савельевой и Алексеем Баталовым, "Тегеран-43" с Наталией Белохвостиковой и Игорем Костолевским, а также картины "Мир входящему", "Легенда о Тиле" и "Скверный анекдот". Он также выступил одним из сценаристов советского телесериала "Как закалялась сталь" и сыграл в фильмах "Гори, гори, моя звезда", "Кража" и "Третий удар". В фильме "Тегеран-43" (1980) в главных ролях играют не только советские актеры, но и зарубежные - Ален Делон, Клод Жад, Курд Юргенс.

Звание народного артиста кинематографист получил в 1983 году, а в 1985-м он стал лауреатом Государственной премии СССР.

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