Умер российский режиссер и сценарист Сергей Соловьев

В Москве в возрасте 77 лет скончался режиссер и сценарист, кинопродюсер и педагог, создатель фильма "Асса" Сергей Соловьев. Об этом сообщает ТАСС.

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Причина смерти не уточняется. Режиссер умер у себя дома.

Среди культовых фильмов Соловьева — "Сто дней после детства" (1975), "Спасатель" (1980), "Наследница по прямой" (1982), "Асса" (1987), "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" (1989), "Дом под звездным небом" (1991). В 2000-х Соловьев снял "Ассу-2" и "Анну Каренину".

Режиссер плотно сотрудничал с Александром Башировым, Александром Абдуловым, Александром Збруевым и другими актерами.

В 2005 году Соловьева наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.