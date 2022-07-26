Умер снявшийся в "Омене" и "Титанике" британский актер Дэвид Уорнер

Не дожив буквально четырех дней до 81-го дня рождения, умер британский актер Дэвид Уорнер. Об этом сообщает The Guardian.

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Причиной смерти, уточнили в семье артиста, стали осложнения, связанные с онкологическим заболеванием. "В последние полтора года он принимал свой диагноз с характерными ему честью и изяществом. Мы, его друзья и семья, будем скучать по нему и запомним его как доброго, щедрого и сочувствующего человека, партнера и отца, чья выдающаяся работа затронула жизни так многих за эти годы", — говорится в сообщении семьи.

Последние дни артист провел в доме престарелых Денвилл-холл для актеров и представителей других театральных профессий.

Уорнер, нередко исполнявший роли злодеев, получил известность после выхода лент "Тридцать девять шагов" (1978), "Бандиты времени" (1981) и "Трон" (1982). Среди фильмов и сериалов с участием Уорнера можно вспомнить "Омен", "Аэропорт-79", "Путешествие в машине времени", "Женщина французского лейтенанта", "Музей восковых фигур", "Твин Пикс", "Титаник", "Командир эскадрильи", "Планета обезьян", "Санта-Хрякус", "Черная смерть", "Доктор Кто". Одну из последних ролей он сыграл в фильме "Мэри Поппинс возвращается".