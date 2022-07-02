Умер создатель "Чебурашки", "38 попугаев" и других известных мультфильмов

Мультипликатор Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года. Об этом, как передает "Коммерсант", сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма".
Как пишет портал "Новая газета. Европа", Шварцман работал над мультфильмами "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Шапокляк", "Приключения Хомы", "38 попугаев", "Снежная королева", "Аленький цветочек", "Котенок по имени Гав", "Дядя Степа — милиционер".
Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске. В подростковом возрасте переехал в Ленинград.
В 1941 окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры, а затем был призван в армию.
В 1945 Шварцман приехал в Москву и поступил во ВГИК, который окончил в 1951 году с дипломом художника-постановщика мультфильмов.
С 1948 работал на киностудии "Союзмультфильм". Серди прочего, Шварцман принимал участие в создании визуального образа Чебурашки.
В 2002 году Шварцману было присвоено звание народного художника РФ. В 2017 году он получил премию президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. В 2021 году его наградили специальным призом имени Алексея Германа Национальной кинематографической премии "Ника" — за вклад в отечественный кинематограф.