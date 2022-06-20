Умер великий французский актер Жан-Луи Трентиньян

В минувшую пятницу на 91 году жизни скончался великий французский актер Жан-Луи Трентиньян. Он был лицом французской "Новой волны" в кино 50–60-х годов, вместе с ушедшими в последние годы Жан-Полем Бельмондо и Жанной Моро и здравствующими 87-летней Брижит Бардо и 78-летней Катрин Денев.

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Жан-Луи Трентиньян родился 11 декабря 1931 года в Гаре и принадлежал к знатной семье, жившей в Пон-Сент-Эспри. Он начал без особого рвения изучать право на факультете Экс-ан-Прованса, но в 1950 году переехал в Париж, чтобы понять, что его мечта — стать актером.

Его настойчивость была вознаграждена: он присоединился к нескольким театральным труппам, а затем получил и предложения сняться в кино. Первые шаги в кино он сделал под руководством Кристиана-Жака в картине "Если все парни на свете", увидевшей свет в 1956 году.

В знаменитом фильме "Мужчина и женщина", вышедшем на экраны в 1966 году, Трентиньян исполнил главную мужскую роль — автогонщика вместе с Анук Эме. Международная карьера артиста продолжилась в 1970 году, когда Бертолуччи пригласил его на главную роль фильме "Конформист", ставшем эпохальным для истории кинематографа.

В следующие 30 лет много играл у великих французских, европейских и американских режиссеров: в "Веселеньком воскресенье" Трюффо, в "Сиянии" Стенли Кубрика, в "Да здравствует жизнь" Клода Лелюша, в одном из фильмов замечательной трилогии Кшиштофа Кислевского "Три цвета".

В 1990-е годы актер увлекся виноделием и за 10 лет создал одно из лучших вин в районе долины Роны. "Я провожу все свое время на винограднике", — признался он тогда, но через некоторое время оставил это занятие.

Причиной его ухода и из виноделия, и из кино стала трагическая смерть Мари Трентиньян, убитой любовником, известным французским рокером, во время его гастролей в Литве. В одном из последних интервью он рассказал, что даже спустя 15 лет после гибели дочери не находит покоя.

Всего на счету у именитого артиста 138 ролей в кино. В последние годы Треньтиньян играл, в основном, в театре. Из редких работ в кино можно назвать только "Любовь австрийца" австрийского режиссера Михаэля Ханеке. Последней его работой стала картина "Мужчина и женщина: Лучшие годы", вышедшая в 2019-м.

Актер мирно "скончался от старости у себя дома в регионе Гар в окружении своих близких", — передает ФП.