Умерла актриса из фильма "Терминатор-2" Лесли Хэмилтон

Актриса Лесли Хэмилтон умерла в возрасте 63 лет в США, сообщает Movieweb.
Отмечается, что женщина скончалась еще 22 августа, однако родственники объявили об этом только сейчас. Причина смерти не разглашается, пишет РИА Новости.
По данным издания, Лесли Хэмилтон снялась только в одном фильме — "Терминатор-2:Судный день", где она помогала своей сестре-близнецу Линде Хэмилтон, сыгравшей Сару Коннор. В частности, Лэсли досталась роль Терминатора Т-1000, который превращается в Сару. Также обе актрисы принимали участие в сцене, где героиня наблюдает за собой, играющей на площадке с маленьким Джоном.
"Терминатор" - серия фильмов, изначально запланированная как дилогия, но впоследствии превратившаяся в мультимедийную франшизу, в которой показана война человечества против машин и путешествия во времени.