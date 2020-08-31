Умерла актриса из фильма "Терминатор-2" Лесли Хэмилтон
Foto: Vida Press

Актриса Лесли Хэмилтон умерла в возрасте 63 лет в США, сообщает Movieweb.

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Отмечается, что женщина скончалась еще 22 августа, однако родственники объявили об этом только сейчас. Причина смерти не разглашается, пишет РИА Новости.

По данным издания, Лесли Хэмилтон снялась только в одном фильме — "Терминатор-2:Судный день", где она помогала своей сестре-близнецу Линде Хэмилтон, сыгравшей Сару Коннор. В частности, Лэсли досталась роль Терминатора Т-1000, который превращается в Сару. Также обе актрисы принимали участие в сцене, где героиня наблюдает за собой, играющей на площадке с маленьким Джоном.

"Терминатор" - серия фильмов, изначально запланированная как дилогия, но впоследствии превратившаяся в мультимедийную франшизу, в которой показана война человечества против машин и путешествия во времени.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru
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