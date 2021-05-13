Умерла российская актриса Кира Крейлис-Петрова

На 90-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино Кира Крейлис-Петрова. Об этом сообщается на сайте Александринского театра, где она проработала около 30 лет.

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Кира Крейлис-Петрова родилась в Ленинграде в 1931 году, ребенком пережила блокаду. После школы решила стать актрисой и поступила в Школу-студию МХАТ, где училась на одном курсе с Галиной Волчек, Петром Фоменко и Игорем Квашой.

В театре артистка начала работать в 1955 году, спустя два года дебютировала на киноэкране. Всего в ее фильмографии несколько десятков ролей — в том числе в таких фильмах как "Ссора в Лукашах", "Трое в лодке, не считая собаки" и "Подсудимый". В девяностых и нулевых она снималась в телесериалах — в основном, в эпизодических ролях. Ее можно было увидеть в "Улицах разбитых фонарей", "Вовочке" и "Кухне".