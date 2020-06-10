"Унесенных ветром" убрали из эфира из-за спорных расовых вопросов

Американский стриминговый сервис HBO Max убрал с платформы фильм "Унесенные ветром" из-за спорных моментов, связанных с расовыми вопросами, на фоне протестов из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате задержания полицейскими. Об этом сообщает РИА Новости.

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Фильм подвергается серьезной критике за романтизирование рабства. Так, в нем изображены чернокожие рабы, довольные своим положением. В центре сюжета события из жизни девушки по имени Скарлетт О'Хара, которые происходят на фоне разгорающейся Гражданской войны.

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Представители сервиса отметили, что фильм может быть позднее возвращен на платформу с пометкой о содержании в нем "противоречивых тем". Кинокартина, вышедшая на экраны в 1939 году, стала одной из первых полностью цветных и завоевала восемь "Оскаров".

В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.