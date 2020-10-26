Утвержден финальный образ зайца для перезапуска "Ну, погоди!". Озвучивать его будет Дмитрий Хрусталев

"Союзмультфильм" представил окончательный образ Зайца из перезапуска мультфильма "Ну, погоди!", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии. Волка показали в сентябре, напоминает портал телеканала "Дождь".

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В киностудии сообщили, что Зайца будет озвучивать телеведущий Дмитрий Хрусталев.

"Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа, — важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз", — рассказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.

"Ну, погоди!" перезапустят зимой, в новом сезоне будет 52 серии. Озвучивать Волка будет Гарик Харламов. Предполагается, что новый сезон не будет прямым продолжением классического мультфильма, а его новым прочтением.

Мультик станет трехмерным, в нем появятся новые персонажи второго плана — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Они также станут талисманами горного курорта "Роза Хутор" в Сочи.