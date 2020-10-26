Утвержден финальный образ зайца для перезапуска "Ну, погоди!". Озвучивать его будет Дмитрий Хрусталев
Foto: «Союзмультфильм»

"Союзмультфильм" представил окончательный образ Зайца из перезапуска мультфильма "Ну, погоди!", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии. Волка показали в сентябре, напоминает портал телеканала "Дождь".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В киностудии сообщили, что Зайца будет озвучивать телеведущий Дмитрий Хрусталев.

"Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа, — важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз", — рассказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.

"Ну, погоди!" перезапустят зимой, в новом сезоне будет 52 серии. Озвучивать Волка будет Гарик Харламов. Предполагается, что новый сезон не будет прямым продолжением классического мультфильма, а его новым прочтением.

Мультик станет трехмерным, в нем появятся новые персонажи второго плана — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Они также станут талисманами горного курорта "Роза Хутор" в Сочи.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Доступная помощь для латвийских бизнесменов