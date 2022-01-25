Уже не стыдно. Эволюция российских сериалов: "Менты" - ремейки - Netflix

"Российские сериалы" - второй по популярности запрос в русскоязычном гугле после "российских комедий". Оба топика явно имеют успех, хотя часто публично осуждаются высоколобыми критиками и просто любителями хорошего кино - но стоит ли продолжать относиться к русским сериалам скептически?

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Хаус по-русски





Foto: Kadrs no filmas

В развитии русскоязычных сериалов прослеживаются те же тенденции, что и в кино: кажется, из своего хорошо у российских кинодеятелей получается только так называемая чернуха. Проблемы околокриминального мира широко освещались режиссерами в начале нулевых, когда первые телеблокбастеры отвоевывали зрителей у большого кино ("Бригада", "Зона"), на темную сторону бытия заглядывали и полицейские ("Улицы разбитых фонарей" - в народе просто "Менты", "Убойная Сила", "Ликвидация"). Тенденции, к счастью, меняются в последнее время, но, как и в кино, огромной частью всего были и остаются ремейки западных продуктов: например, сериалы про медиков по образу и подобию "Клиники" и Доктора Хауса" ("Интерны", "Доктор Тырса") и психологические драмы в духе HBO ("Метод").

Лучшим примером такого ремейка до сих пор остается адаптация американского шоу "C.S.I. Место преступления", которая называется "След": сотрудники вымышленного отдела спецслужб раскрывают преступления, включая такие громкие чисто российские дела, как дело о битцевском маньяке в спин-оффе "Садовник". Это, кстати, самый длинный русскоязычный сериал на телевидении на сегодняшний день: 2680 серий и все еще в эфире. Впрыгивать можно с любого места, и если вы начнете его смотреть, ноутбук на фоне (или телевизор, если вы консерватор) еще долго не замолчит.

Foto: Kadrs no filmas

Не удивительно, что "След" не закрывают спустя столько лет, ведь криминал все еще остается самой востребованной темой на тв: из самых последних ярких примеров можно отметить сериал "Ваша Честь". Это адаптация израильского шоу "Судья", американская версия которого вышла в прошлом году с Брайаном Крэнстоном ("Во все тяжкие") в главной роли. Там тоже выдающийся каст - Меньшиков в роли следователя и Серебряков ("Левиафан") в роли убитого горем отца, пытающегося спасти своего сына от неминуемой кары закона. Интересно, что у каждой версии сюжета есть своя национальная специфика, например, в российском сериале представителями слабо защищенной "касты", которую втягивают в сюжет, будут цыгане, тогда как в израильском оригинале это бедуины, а у американцев, конечно же, выходцы из черного гетто. Уголовные дела, идущие на фоне, и детали тут тоже отличаются: отец, криминальный авторитет Брайан Крэнстон из американского сюжета живет припеваючи, тогда как российскую версию отца мы первый раз видим в тюрьме, где тот сидит в не самых лучших условиях, и закономерно не хотел бы, чтобы его сын закончил там же.

Foto: Kadrs no filmas

Еще один пример не стыдного криминального шоу, "Метод" - сериал, построенный на архетипе странного и порой невыносимого, но гениального сыщика, которого все терпят потому, что тот незаменим в деле. Это архетип, отсылающий нас к любой адаптации "Шерлока", главная из которых сейчас, конечно, BBC с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Константин Хабенский также идеально вписался в роль персонажа обладающего экстраординарным интеллектом, благодаря которому он вывел свой собственный метод раскрытия преступлений - аналог дедукции своего британского коллеги Холмса.

Из Кореи про любовь





Foto: Kadrs no filmas

Получается, что самые лучшие сериалы сейчас - это попытка не сделать ремейк, но переосмыслить уже существующий на западе формат. Хороший пример такого подхода это "Трудные подростки" Рустама Ильясова - первый по-настоящему честный многосерийный фильм про современных российских подростков. Это не затуманенный ностальгией взгляд взрослых на сложный и подчас жестокий мир школы, как в "Простых истинах", снимавшихся в 1999 - 2004 годах, и на которых выросло целое поколение наших читателей. Это, с другой стороны, и не мрачный рассказ травмированного автора, как у Валерии Гай-Германики в скандальной "Школе", где главными сюжетными двигателями были алкоголь, травля и суицид. Жизнь куда многограннее, даже у трудных подростков: они тоже испытывают симпатии и антипатии, сомневаются и ищут тепла, пусть и не всегда получается. Ближе всего по формату "Трудные подростки", пожалуй, к ставшей культовой американской "Эйфории" и британским "Молокососам": хорошо, что кто-то наконец заполнил эту нишу.

Отдельный пример удачных переосмыслений - российские адаптации так называемых корейских дорам. Дорама - общее название для запутанных мелодраматических сюжетов про любовь, отсюда и искаженное английское название жанра (drama series).

"Лестница в небеса" - первый яркий пример такой адаптации, успешно прошедший на Первом канале в 2016 году. Далее были "Испытание" (южнокорейский оригинал - "Секрет"), "Подсудимый" (так же в оригинале), а в этом году выйдет адаптация "Таинственного леса" - "Город Тайн" от телеканала НТВ.

Foto: Kadrs no filmas

Объединяет их всех одно: главная героиня - не такая как все, она скромнее, симпатичнее и более тонко чувствует, и именно на ее долю выпадают множественные жестокие испытания, обман, интриги, и предательства близких. Где-то рядом всегда брезжит любовь одного или больше великолепного мужчины, самый достойный из которых обязательно наденет на палец героини кольцо, и все будут счастливы. Или не очень, не зря само название жанра "драма" - возможно, возлюбленные будут похоронены вместе на самом красивом склоне у родной деревеньки, или судьба разлучит их с тем, чтобы их дети уже повторили не случившуюся историю любви родителей.

От обычных российских сериалов про любовь кальки южнокорейских отличает накал чувств, всегда максимальный, и большая плотность фарса на хронометраж. Это особое, хотя и стыдное удовольствие, тем более что лица все знакомые - и за перипетиями жизни подающего надежды кондитера Любы Зацепиной наблюдать куда ближе сердцу, чем за заграничной Ю Чжон.

Вечная классика





Foto: Kadrs no filmas

Особняком стоят исторические сериалы, благо что самобытной базы для них достаточно, и сериалы по канонической литературе. Хотя они и делаются по уже проторенной HBO и BBC дорожке - взять классический сюжет, хороший бюджет, переосмыслить исторические события, - получается по-разному. Например, "Екатерина Великая", британский мини-сериал от HBO получил лучшие отзывы от критиков, чем "Екатерина" выходящая на российском телевидении с 2014 года, хотя, казалось бы, кому материал ближе. То же с адаптацией русской классики: тот же "Мастер и Маргарита" пережил уже пятую экранизацию с переменным успехом. Режиссер Николай Лебедев какое-то время назад заявил о работе над новой версией для телевидения под названием "Воланд", которая должна была выйти в 2021 году, но пандемия нарушила планы. Возможно, получится у База Лурмана ("Великий Гэтсби") - это, конечно, уже будет не сериал. Соревноваться с Базом Лурманом непросто - пожелаем россиянам удачи.

Foto: Kadrs no filmas

Интересно, что самым просматриваемым на Первом канале шоу прошлого года после "Сватов" стала "Угрюм-Река", человеческая драма на фоне освоения лесов Сибири, и история трех поколений одной семьи по одноименному роману Вячеслава Шишкова, что значит, что российское телевидение все-таки может достойно экранизировать хороший материал, если захочет.

Без кальки

Foto: Kadrs no filmas



Редким примером полностью оригинального сценария стал прошлогодний мини-сериал "Чики" Эдуарда Оганесяна с Ириной Горбачевой: это драма о проститутках из маленького городка, которые решили завязать с прошлым и открыть фитнес-клуб, но все, кажется, против них. Оганесян - опытный режиссер-постановщик и сценарист, набивший руку в работе над такими проектами как "Патруль", "Личная жизнь доктора Селивановой", "Спальный район", "Робинзонка", "Новогодний детектив", "Пандора", "Бригада. Наследник", и "Вангелия", поэтому в своем первом целиком авторском проекте он не подкачал. "Чики" - это, пожалуй, самый лучший, реалистичный и трезвый сериал о женщинах и для женщин, снятый за последние годы в России. Последний раз работу такого уровня мы видели от Валерии Гай-Германики в "Кратком курсе счастливой жизни", тоже схематически повторяющем "Секс в большом городе" - есть группа подруг, поддерживающих друг друга на жизненном пути, - но уникально вписанном в российский опыт, без раздражающей сюжетной и персонажной кальки с жительниц Нью-Йорка или Сеула.

Когда режиссеры из современного кино, в частности артхауса, берутся за телевизионные драмы получается интересно в принципе, и в последние годы это случается все чаще: например, "Почка" стал самым просматриваемым сериалом на онлайн-платформах в начале этого года. "Почка" - авторский проект Авдотьи Смирновой и дебютантки Марии Шульгиной с Любовью Аксеновой в главной роли стервозной взяточницы, которая оказывается на границе между жизнью и смертью. Только угроза угасания от почечной недостаточности заставляет героиню переосмыслить то, как она обращается с людьми. Чтобы продолжать наслаждаться жизнью и жить вообще ей придется наладить давно испорченные отношения с родственниками - получится ли это, и если да, то какой ценой?

Foto: Kadrs no filmas

К сожалению, оригинальные истории все еще исключение из правил российского телевидения, и изменится ли ситуация в ближайшее время - неизвестно. Прогнозы умеренно позитивные: словосочетание "российский сериал" уже не вызывает стыдных ассоциаций, но получается, что большая часть впечатляющих релизов все еще - калька с западного телевидения. Самые громкие мировые премьеры сейчас - это "Пэм и Томми" об отношениях Памелы Андерсон и Томми Ли, и "Эмили в Париже" об инстаграм-реальности американки в городе мечты. Стоит ли нам ждать адаптаций "Алла и Филипп"? Пока что, к сожалению, нет - и самой ожидаемой премьерой на ТНТ в 2022 остается "Универ. 10 лет спустя". Видимо, если настоящее российских сериалов и меняется в лучшую сторону, то пока - в основном на стриминговых платформах и для относительно небольшой по сравнению с телевидением аудитории.

Новые возможности





Foto: Kadrs no filmas

Тем не менее сериалам российского производства удалось добраться и до крупнейшей мировой стриминговой площадки Netflix. Первым в 2018-м году стал "Лучше, чем люди" (в его создании участвовала бывшая рижанка Инна Оркина-Сексте), который Netlix купил за миллион долларов, а вышедшая следом антиутопия "Эпидемия" по роману российской писательницы Яны Вагнер "Вонгозеро" (в переводе - To the Lake, "К озеру", 1,5 миллиона) заслужила похвалу самого Стивена Кинга.

"Чертовски хороший русский сериал от Netflix. Четыре вещи, которые нужно знать: 1. Там есть чума, 2. Много снега и холодно, 3. Все пьют водку, 4. Легкий спойлер: ребенок - заноза в заднице", - поделился своими впечатлениями писатель.

TO THE LAKE, a pretty darn good Russian series on Netflix. Four things to know:

1. There's a plague.

2. There's lots of snow and cold (Russia, stupid).

3. Everybody drinks vodka.

4. Weak-ass spoiler alert: the little kid is a pain in the ass. — Stephen King (@StephenKing) October 11, 2020

Появившись на Netflix в октябре 2020-го, "Эпидемия" попала на четвертое место в рейтинге самых просматриваемых шоу на сервисе и вошла в топ-5 по популярности в мире. А в апреле прошлого года стало известно, что стриминговый гигант начинает собственное производство кинопродукции в России. И это совершенно новый уровень возможностей для продюсеров, актеров и других профессионалов индустрии. Выиграет от этого, конечно, и зритель. В том числе и латвийский, которому жизнь условного Пети из спального района в Твери пока исторически ближе и понятнее переживаний Питера с ранчо в Техасе.