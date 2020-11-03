В финал шоу о пластических операциях вышла Мадара, которая была Марисом

В новой серии экстремального шоу "Операция: Новая жизнь" на канале 3+ за возможность пережить преображение боролись симпатичная Синтия, водительница фуры Даце и трансперсона Мадара Марта, которая раньше была Марисом и уже давно мечтает жить как полноценная женщина.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Чтобы преобразиться, участницы прошли три эмоциональных проверки, первой из которых стала откровенная фотосессия, во время которой дамам пришлось преступить все границы и выйти за рамки привычного.

Следующим заданием стал эмоциональный вызов, где пришлось признаться, сколько комплексов, неприятия и упреков дамы несут на своих плечах. В финальном туре они сходили на свидание с мужчиной, где оценивалась способность участниц адаптироваться к ситуации, ощущая себя в новой роли.

По мнению экспертов, лучше всех со всеми поставленными задачами справилась Мадара Марта, получившая возможность преображения, чтобы начать новую жизнь. Следует добавить, что Мадара также является активным пользователем Twitter, где рассказывает о том, что происходит в ее жизни и как она меняется.

Знакомьтесь, пятая финалистка шоу:

Фамилия, имя: Мадара Марта Штерна

Возраст: 37

Место жительства: Рига

Статус отношений: В разводе, 3 детей

Род занятий: Программирование

В юности Мадара жила в Риге и училась в профессиональном училище, где получила три профессии - слесарь, токарь и сварщик. Однако эта работа Мадаре не нравилась, и она начала самостоятельно изучать программирование, которым занимается до сих пор. Мадара много лет жила в словно в подземелье, не открывая другим, что она чувствует. Эту часть своей жизни она вспоминать не любит, потому что единственное прекрасное, что с ней произошло – это рождение детей.

После многих лет дискомфорта Мадара в прошлом году впервые пошла к психологу, чтобы поговорить о той части жизни, которую так старательно скрывала. Она рассказала, что с детства чувствовала себя заключенной в чужом теле. Полное осознание пришло только тогда, когда вместе с психологом выяснили некоторые события еще из детства. Именно с этого момента и начался путь перемен, чтобы Мадара могла не только существовать, но и жить. В конце 2019 года она начала полноценную гормональную терапию, а весной этого года получила официальное заключение, допускающее частичную смену пола. Она начала с того, что сменила имя.

Что хочет изменить в своей внешности? Мадара хочет выглядеть так же, как чувствует себя внутренне - полноценной женщиной, чтобы окружающие воспринимали ее «правильно».

«Мадара – пациент с установленным диагнозом транссексуализм, что означает, что человек чувствует себя представителем противоположного пола. Наша команда выбрала именно ее, чтобы показать: да, такие люди у нас живут и их проблемы актуальны. Благодаря смелости Мадары и проекту мы сможем продемонстрировать, что с помощью операций, сделанных в Латвии, можно существенно улучшить качество жизни таких людей,» - говорит челюстно-лицевой хирург Вадим Климец.