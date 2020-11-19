В финал шоу об операциях попала Наталья, которая хочет другой нос и большую грудь

В недавнем эпизоде шоу "Операция: Новая жизнь" зрители познакомились с последней тройкой претендентов на новую жизнь: Дидзисом, чья бурная молодость привела к потере одного уха; Эдгаром, который с помощью шоу хочет перезагрузить жизнь; и Натальей, которая решила исправить оставленные двумя беременностями изменения внешности и некоторые черты, данные природой.

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Экстравагантный Дидзис после сумасшедшей ночи в молодые годы потерял ухо. Несколько лет назад от поставил жирную точку на своей богемной жизни, но былые раны напоминают о себе. Эдгар – настоящий шоумен, но за его маской скрываются переживания о потерянной привлекательности. Наталья уже с 11 лет мечтает изменить форму носа, который на ее взгляд выглядит непропорционально, и исправить последствия беременности.

Последней финалисткой стала мама двоих детей Наталья Лауце-Шакеле, которой помогут обрести уверенность для исполнения мечты – стать настоящим блогером.

Возраст: 30

Место жительства: Рига

Статус отношений: замужем, 2 детей

Вид занятий: администратор в гостинице

Наталья годами скрывала от общества и знакомых, что один ее ребенок с особыми потребностями - боялась осуждения и жалости. Сейчас она готова поддержать женщин, попавших в схожую ситуацию, и мечтает создать блог, где будет информировать родителей о возможностях реабилитации в Латвии и разрушать стереотипы. Женщина испытывает дискомфорт из-за непропорциональных черт лица, зубов и деформированной формы груди, ее комплексы мешают мечте о блоге. С помощью шоу она надеется повысить уверенность в себе и стать источником вдохновения для других.

Что хочет изменить в своей внешности? Уже с 11 лет Наталья мечтает изменить форму носа. В течение жизни она пыталась принять себя, но это загнало ее в комплексы. В рамках шоу Наталья хочет не только изменить форму носа, но и улучшить зубы и исправить форму тела, увеличив грудь. Она убеждена, что изменения помогут ей стать увереннее и поспособствуют карьере блогера.

"Наталья сама указала, что ее приоритет – операция по смене формы носа. Широкая костная пирамида, высокая спинка, длинный кончик носа, узкая средняя часть – это не только визуальные дефекты. Из-за неправильной формы носа (а не только из-за искривленной перегородки) возможно затрудненное носовое дыхание, что было и у Натальи. Затрудненное дыхание может вызывать много дополнительных проблем – кислородное голодание остальных органов, при физической нагрузке приходится дышать ртом, поэтому участнице определённо нужно сделать функциональную эстетическую риносептопластику", - считает сертифицированный отоларинголог Татьяна Богданова.

Наталье также будет увеличена грудь с помощью особо лёгких имплантатов. "Имплантаты такого уровня позволяют не чувствовать тяжести, предотвращают опущение и гипотрофию тканей молочной железы. При этом она получила тот объем в груди, который хотела – каким он был до рождения детей. Наталье будет сделана и блефаропластика. Это операция по коррекции век, когда убирается лишняя кожа и частично удаляется или распределяется локальный жир. Мы сделаем взгляд Натальи более открытым" - рассказывает хирург Эдуард Юршевич.