В Голливуде оценили убытки от коронавируса
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Эксперты The Hollywood Reporter подсчитали, что из-за вспышки коронавируса нового типа Голливуд может потерять порядка 20 млрд долларов.

Они прогнозируют такие убытки, в том числе, в связи с тем, что кинотеатры вынуждены переносить показы фильмов.

По данным издания, сейчас убытки американской киноиндустрии уже составили 7 млрд сборов с кинопроката.

Эксперты приводят в пример новый фильм про Джеймса Бонда "Не время умирать", премьеру которого уже перенесли. Они полагают, что кинокомпании из-за этого могут лишиться 30-50 млн.

Также отмечается, что киностудии, отложившие съемочный процесс лент, могут пострадать от снижения своих доходов. Так, Disney будет терять 300-350 тысяч в день из-за приостановки съемок фильма "Русалочка".

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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