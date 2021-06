Этим летом в Голливуде начнутся съемки фильма "She said" ("Она сказала") по книге 2019 года "She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement" ("Она сказала: Раскрывая историю сексуальных домогательств, которая помогла разжечь движение"). В книге сотрудниц газеты New York Times Меган Тухи и Джоди Кантор собраны расследования заявлений женщин о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна.

В фильме журналисток могут сыграть двукратная номинантка на "Оскар" Кэри Маллиган и Зои Казан. Как сообщает Deadline со ссылкой на заявление Universal Pictures, сейчас студия ведет с актрисами переговоры. Источник отмечает, что фильм будет посвящен не Вайнштейну, а журналисткам, которые "выдержали угрозы судебного разбирательства и запугивания".

В книге Тухи и Кантор подробно освещается история жестокого обращения и сексуальных домогательств Харви Вайнштейна к женщинам (обвинения выдвинули более 80 жертв, среди которых — Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек). Огласка этой проблемы стала катализатором создания движения #MeToo. Издательство Penguin Press опубликовало книгу "Она сказала" 10 сентября 2019 года.

Авторы расследования описали как общеизвестные, так и закулисные процессы, раскрывающие сексуальные домогательства со стороны влиятельного продюсера. В книге представлена информация "от первых телефонных звонков для выяснения обстоятельств дела, до все большего числа улик и до финального столкновения с обвиняемым". Также авторы затронули вопросы о том, что именно подразумевается под сексуальными домогательствами. Они рассказали, что первой на помощь в написании книги пришла Гвинет Пэлтроу.

"Гвинет была одной из самых ярких звезд Харви Вайнштейна. Он был ее крестным отцом на протяжении многих лет, — говорила Тухи в интервью Independent. — Поэтому, я думаю, люди удивятся, узнав о том, что Гвинет была первой, кто согласился помочь нам… Даже когда Харви появился на вечеринке в ее доме и ей пришлось прятаться в ванной комнате".

В октябре 2017 года в The New York Times опубликовали материал, в котором рассказывалось, что Вайнштейн в течение 30 лет склонял к интимным отношениям актрис, обещая карьерное продвижение. Его приговорили к 23 годам лишения свободы. Вайнштейн свою вину отрицает. В апреле 2021 года он обжаловал свой приговор, направив в суд 166-страничный документ, в котором перечислялись ошибки, допущенные во время процесса. Адвокат Вайштейна считает, что нарушение прав его клиента на рассмотрение дела беспристрастным судьей является одной из причин для отмены приговора.

Картину "Она сказала" снимет режиссер мини-сериала Netflix "Неортодоксальная" Мария Шрадер по сценарию Ребекки Ленкевич (оскароносная "Ида", сериалы "Водоворот", "Тайный дневник девушки по вызову", "Голос перемен"). Вице-президент Universal по производству Лекси Барта будет курировать проект студии. Даты начала съемок и релиза пока не объявили.

Впервые права на экранизацию книги "Она сказала" были предоставлены в 2018 году студиям Annapurna Pictures и Plan B Entertainment по соглашению о совместном производстве. Номинантка на "Оскар" Меган Эллисон будет исполнительным продюсером ленты вместе со Сью Нэгл. Лауреаты "Оскара" Брэд Питт, Деде Гарднер и Джереми Клейнер будут продюсировать проект.