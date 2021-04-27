В Китае отказались писать о победе Хлои Чжао на "Оскаре"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Китае отказались писать о победе режиссера фильма "Земля кочевников" Хлои Чжао на кинопремии "Оскар". Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в местных медиа.

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Чжао, родившаяся в Китае, но в позже переехавшая в США, стала первой в истории китаянкой и второй женщиной, завоевавшей "Оскар" в номинации "Лучший режиссер". Ее картина также оказалась лауреатом главной награды премии как "Лучший фильм". Однако отдел пропаганды Компартии КНР запретил государственным СМИ писать о триумфе Чжао из-за ее "предыдущих публичных высказываний", передают источники изданию WSJ.

Инсайдеры подчеркнули, что в настоящее время поисковые запросы о Чжао на крупнейших в КНР поисковиках Sogou и Baidu и ведут только на ранние новости о режиссере или на удаленные публикации об "Оскаре". Стираются также сообщения пользователей о Чжао в соцсетях Wechat, Weibo и Zhihu.

Отмечается, что среди крупных государственных СМИ Китая про победу Чжао на "Оскаре" написало только англоязычное издание Global Times. В своей заметке они призвали кинематографистку "избегать трений" и "стать более зрелой".

Ранее власти КНР рекомендовали местным СМИ не показывать прямую трансляцию церемонии вручения кинопремии "Оскар". Тогда отмечалось, что отдел пропаганды Компартии страны выпустил соответствующее указание для всех местных медиа.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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