В Латвии начал вещание новый русскоязычный телеканал
Foto: Pixabay/Vidmir Raic

С 1 октября в сетях латвийских операторов появился новый развлекательный телеканал "1+2".

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Телеканал запустила компания Global Media, официальный правообладатель трансляции в странах Балтии телеканалов "ТНТ International", "ТНТ 4 International", "Пятница! International" и "ТНТ Music".

"1+2" доступен в базовых сетях операторов "TET", "Baltcom", "Balticom", "Livas", "Dautkom", "Mits", "Megogo" и других.

Это развлекательный телеканал, специализирующийся на сериалах, художественных и псевдо-документальных фильмах мистического содержания, который предлагает зрителям программы телеканала "ТВ3". Среди них "Последний герой", "Все кроме обычного", "Удиви меня". В осеннем сезоне 2020 года телезрители увидят и новые шоу - "Миллион на мечту" и "Лучший пес".

Как отмечает представитель Global Media Анджей Пятецкис, "1+2" не содержит программ политической направленности.

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