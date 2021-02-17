В Латвии снимают сериал по книге наркокурьера Привертса
Foto: Publicitātes foto

В марте в латвийский телеэфир выйдет сериал "Ничего не бойся"(Nebaidies ne no kā) по мотивам одноименной книги неоднократно осужденного за контрабанду наркотиков Роланда Привертса.

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Для нашей страны это первый художественный (но основанный на реальных событиях) фильм о наркобизнесе. "Этот мир рядом с нами, - рассказывает о сюжете режиссер Андрей Экис, - хотя и находится в некотором подполье. Мир, где все решают деньги и кайф. Мы создали рассказ о наркобизнесе. Безжалостном, темном, кровавом - и настоящем".

По словам Экиса, главный герой имеет собственную систему ценностей. Он живет по законам джунглей, получая адреналин от хождения по лезвию бритвы".

В основных ролях заняты известные латвийские актеры: Каспар Думбурс, Дита Луриня, Эдгар Кауфелдс, Имант Страдс, Санта Диджус и другие.

Думбурс, исполняющий главную роль, о совем персонаже говорит так: "Любой, кто с ним соприкасается, попадает в адреналиновую воронку. Это как русская рулетка, только обойма полная. И вопрос лишь один - когда раздастся выстрел. Не жалеют никого - в этом бизнесе рискует каждый".

Съемки сериала, который состоит из 8 серий, стартовали в ноябре прошлого года. Завершится они должны весной.

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