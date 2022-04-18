В Латвию приходит Disney+. Что можно посмотреть на этом сервисе?

Этим летом в Латвии начнет работу стриминговый сервис Disney+. Дата запуска - 14 июня.

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Стоимость подписки - 7,99 евро в месяц, на год - 79,90 евро.

Среди уже заявленных фильмов и сериалов: "Книга Бобы Фетта", "Мандалорец", "Лунный рыцарь", "Лука", "Энканто", "Круэлла", "Главный герой", "Анатомия Грей", "Мир по Голдблюму".

И это далеко не все. Выбор очень большой и разнообразный - от голливудской классики и арт-мейнстрима до анимационных блокбастеров и популярных экранизаций комиксов.