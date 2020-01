В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию "Оскар"

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премии "Оскар". Информацию о претендентах на золотые статуэтки опубликовали в Twitter американской киноакадемии.

В число претендентов на звание лучшего режиссера вошли Квентин Тарантино (фильм "Однажды в Голливуде") и Мартин Скорсезе (фильм "Ирландец"). Также в список номинантов вошли режиссеры Сэм Мендес ("1917"), Пон Чжун-хо ("Паразиты") и Тодд "Филлипс ("Джокер").

В номинации "Лучшая актриса" заявлена Рене Зелвегер ("Джуди"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Синтия Эриво ("Гарриэт") и Сирша Ронан ("Маленькие женщины").

За титул лучшего актера поборются Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Леонардо Ди Каприо ("Однажды… в Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Хоакин Феникс ("Джокер") и Джонатан Прайс ("Два Папы").

Указанные картины, а также "Форд против Феррари" (режиссер Джеймс Мэнголд) и "Кролик Джоджо" (режиссер Тайка Вайтити), претендуют на премию в номинации "Лучший фильм".

Congratulations to the Best Picture nominees! #OscarNoms pic.twitter.com/Wqgdoe62Gs