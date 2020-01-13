В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию "Оскар"
Foto: AFP/Scanpix

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премии "Оскар". Информацию о претендентах на золотые статуэтки опубликовали в Twitter американской киноакадемии.

В число претендентов на звание лучшего режиссера вошли Квентин Тарантино (фильм "Однажды в Голливуде") и Мартин Скорсезе (фильм "Ирландец"). Также в список номинантов вошли режиссеры Сэм Мендес ("1917"), Пон Чжун-хо ("Паразиты") и Тодд "Филлипс ("Джокер").

В номинации "Лучшая актриса" заявлена Рене Зелвегер ("Джуди"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Синтия Эриво ("Гарриэт") и Сирша Ронан ("Маленькие женщины").

За титул лучшего актера поборются Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Леонардо Ди Каприо ("Однажды… в Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Хоакин Феникс ("Джокер") и Джонатан Прайс ("Два Папы").

Указанные картины, а также "Форд против Феррари" (режиссер Джеймс Мэнголд) и "Кролик Джоджо" (режиссер Тайка Вайтити), претендуют на премию в номинации "Лучший фильм".

Source

Sharing Options

1

Source

Tags

"Оскар"

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
MADAMA BUTTERFLY Смотреть

МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
TURANDOTA Смотреть

ТУРАНДОТ
KARMELĪŠU DIALOGI Смотреть

Диалоги кармелиток
TRAVIATA Смотреть

LA TRAVIATA
KARMENA Смотреть

КАРМЕН
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
MARIA EMILIA - fado dīva Смотреть

MARIA EMILIA - fado dīva

Comment Form