В Лос-Анджелесе вручили "Оскар". Лучшим фильмом стала лента из Южной Кореи

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения премии "Оскар".

В главной номинации — "Лучший фильм" — победу одержала картина "Паразиты" режиссера Пон Джун-хо, получившего "Оскар" за свою ленту также в номинациях "Лучший режиссер" "Лучший фильм на иностранном языке".



Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер за работу в ленте "Джуди". В номинации "Лучший актер" победил Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер".



#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm. pic.twitter.com/ZkciWT0d2u — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020



Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Лора Дерн за роль в картине "Брачная история". Приз в категории "Лучший актер второго плана" взял Брэд Питт за участие в картине "Однажды в Голливуде".

Полный список главных лауреатов премии:

Лучший фильм — "Паразиты"

Лучший режиссер — Пон Джун-Хо, "Паразиты"

Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, "Джуди"

Лучший актер — Хоакин Феникс, "Джокер"

Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн, "Брачная история"

Лучший актер второго плана — Брэд Питт, "Однажды в... Голливуде"

Лучший иностранный фильм — "Паразиты"

Лучший документальный фильм — "Американская фабрика"

Лучший короткометражный документальный фильм — "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)"

Лучший короткометражный художественный фильм — "Окно напротив"

Лучший оригинальный сценарий — "Паразиты"

Лучший адаптированный сценарий — "Кролик Джоджо"

Лучший мультфильм — "История игрушек 4"

Лучшая короткометражный мультфильм — "Любовь к волосам"

Лучшая операторская работа — "1917"

Лучший монтаж — "Ford против Ferrari"

Лучшие визуальные эффекты — "1917"

Лучшая музыка к фильму — "Джокер"

Лучшая песня в фильме — (I'm Gonna) Love Me Again, "Рокетмэн"

Лучший звуковой монтаж — "Ford против Ferrari"

Лучший звук — "1917"

Лучшая работа художника-постановщика — "Однажды в... Голливуде"

Лучший дизайн костюмов — "Маленькие женщины"

Лучшие прически и грим — "Скандал"

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как "Оскар", учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.