В Лос-Анджелесе вручили "Оскар". Лучшим фильмом стала лента из Южной Кореи

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения премии "Оскар".

В главной номинации — "Лучший фильм" — победу одержала картина "Паразиты" режиссера Пон Джун-хо, получившего "Оскар" за свою ленту также в номинациях "Лучший режиссер" "Лучший фильм на иностранном языке".



Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер за работу в ленте "Джуди". В номинации "Лучший актер" победил Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер".



#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm. pic.twitter.com/ZkciWT0d2u