В Лос-Анджелесе вручили "Оскар". Лучшим фильмом стала лента из Южной Кореи

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения премии "Оскар".
В главной номинации — "Лучший фильм" — победу одержала картина "Паразиты" режиссера Пон Джун-хо, получившего "Оскар" за свою ленту также в номинациях "Лучший режиссер" "Лучший фильм на иностранном языке".
#Oscars Moment: @ParasiteMovie wins for Best Picture. pic.twitter.com/AokyBdIzl5— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020
Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер за работу в ленте "Джуди". В номинации "Лучший актер" победил Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер".
#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm. pic.twitter.com/ZkciWT0d2u— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020
#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020
Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Лора Дерн за роль в картине "Брачная история". Приз в категории "Лучший актер второго плана" взял Брэд Питт за участие в картине "Однажды в Голливуде".
Полный список главных лауреатов премии:
Лучший фильм — "Паразиты"
Лучший режиссер — Пон Джун-Хо, "Паразиты"
Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, "Джуди"
Лучший актер — Хоакин Феникс, "Джокер"
Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн, "Брачная история"
Лучший актер второго плана — Брэд Питт, "Однажды в... Голливуде"
Лучший иностранный фильм — "Паразиты"
Лучший документальный фильм — "Американская фабрика"
Лучший короткометражный документальный фильм — "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)"
Лучший короткометражный художественный фильм — "Окно напротив"
Лучший оригинальный сценарий — "Паразиты"
Лучший адаптированный сценарий — "Кролик Джоджо"
Лучший мультфильм — "История игрушек 4"
Лучшая короткометражный мультфильм — "Любовь к волосам"
Лучшая операторская работа — "1917"
Лучший монтаж — "Ford против Ferrari"
Лучшие визуальные эффекты — "1917"
Лучшая музыка к фильму — "Джокер"
Лучшая песня в фильме — (I'm Gonna) Love Me Again, "Рокетмэн"
Лучший звуковой монтаж — "Ford против Ferrari"
Лучший звук — "1917"
Лучшая работа художника-постановщика — "Однажды в... Голливуде"
Лучший дизайн костюмов — "Маленькие женщины"
Лучшие прически и грим — "Скандал"
Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как "Оскар", учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.