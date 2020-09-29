В Новой Зеландии возобновились съемки многосерийной версии "Властелина колец" после полугода простоя. Решение о возвращении к работе было принято после того, как количество заражений коронавирусом в стране снизилось до минимальных показателей. В результате власти сняли почти все ограничения для приезжих кинематографистов, сохранив необходимость тщательной проверки здоровья и соблюдения санитарных норм, сообщает Deadline.

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В середине марта сотни актеров и съемочная группа высокобюджетного сериала Amazon "Властелин колец" покинули Окленд, сняв большую часть первых двух серий. Параллельно работая над вторым сезоном, после съемки двух эпизодов режиссер Хуан Антонио Байона запланировал 4-5-месячный перерыв.

В ближайшее время к съемочному процессу на территории Новой Зеландии вернутся команды других крупных проектов, среди которых ремейк японского аниме-сериала "Ковбой Бибоп" от Netflix. Съемки экранизации комикса "Сладкоежка" того же сервиса уже стартовали 14 сентября.

Благодаря строгим мерам безопасности в Новой Зеландии удалось почти полностью справиться с коронавирусом. За пределами Окленда, где недавно произошла вспышка заражений, на прошлой неделе были сняты все оставшиеся ограничения по COVID-19. Первое ослабление карантина в Океании и частичное возобновление местного кинопроизводства произошло еще в мае. Несмотря на то что границы Новой Зеландии оставались закрытыми для иностранцев, правительство дало специальное разрешение режиссеру Джеймсу Кэмерону и еще 55 членам съемочной группы сиквелов "Аватара" прилететь на чартерном самолете. Об этом писал Reuters.

"Безусловно, тот факт, что мы можем начать работу раньше, чем в некоторых странах, — это здорово, так же как прискорбно видеть, что пандемия по-прежнему представляет собой серьезную проблему для всего мира", — сказала исполнительный директор Комиссии по кинематографии Новой Зеландии Аннабель Шихан.

По словам министра экономического развития Фила Твайфорда, граница была открыта только для нескольких иностранцев, чьи проекты имеют значительную экономическую ценность для страны. Обычно годовой оборот киноиндустрии Новой Зеландии составляет около 3 млрд новозеландских долларов. За шесть месяцев съемок крупного международного проекта граждане страны получают примерно 3 тыс. рабочих мест.

"Чтобы создать тысячи рабочих мест, нужно всего несколько человек из разных стран", — отметила Шихан.

Правительство подсчитало, что коронавирус лишил работы сотни тысяч человек. Особенно сильно пандемия коснулась индустрии туризма, вклад которой составляет более 16 млрд новозеландских долларов и на которую приходится почти 6% ВВП страны. Власти предполагают, что в более долгосрочной перспективе кинематограф должен помочь окупить потери туризма во время кризиса.

"Люди во всем мире посмотрят фильмы и увидят Новую Зеландию в новом свете. Это внесет огромный вклад в развитие туризма", — считает Шихан.

До активного распространения коронавируса Кэмерон снимал в Новой Зеландии кадры природы для второй части "Аватара". С развитием пандемии режиссер занимался визуальными эффектами сиквела совместно с Weta Digital, а в мае вернулся к очной работе в павильонах. Уже 1 июня он вместе с командой прилетел в Новую Зеландию для возобновления съемок двух сиквелов "Аватара". Бюджет всех продолжений блокбастера, производство которых началось в 2017 году, составляет более $1 млрд. Ранее были объявлены даты выпуска будущих фильмов франшизы: "Аватар 2" выйдет 17 декабря 2021 года, "Аватар 3" — в декабре 2023 года, а четвертая и пятая части увидят свет в конце 2025-го и 2027 годов.

В конце сентября портал Cinema Blend сообщил, что Кэмерон завершил съемки "Аватара 2". По словам режиссера, работа над третьей частью блокбастера завершена на 95%.