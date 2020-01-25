В ожидании "Оскара". Что надо знать о главных претендентах на статуэтку

13 января стало известно, кто в этом году претендует на премию Американской киноакадемии "Оскар". Объявление номинантов вновь вызвало дискуссии о том, что такое хорошее и актуальное кино и интерес к номинированным фильмам. Именно о них мы и расскажем.

В этом году в список лучших фильмов вошли целых две ленты, созданных Netflix. Кроме того, среди номинантов на премию за лучший фильм снова есть фильм не на английском языке.

На главный "Оскар" номинированы ленты, отображающие исторические события или по-своему приукрашивающие их, черные комедии, экранизация литературной классики, военная драма и трагичный рассказ о злодее в мире супергероев.