В "Пиратов Карибского моря" позвали "чудо-женщину" Галь Гадот

Голливудская звезда израильского происхождения Галь Гадот с большой вероятностью составит компанию актрисе Марго Робби в женском спин-оффе приключенческой франшизы "Пираты Карибского моря". Об этом пишет портал We Got This Covered, ссылаясь на свои источники.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По сведениям издания, творческий дуэт Робби и сценаристки Кристины Ходсон ("Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн") возлагает большие надежды на участие в проекте актрисы такой величины, как Гадот, из-за ее опыта в фантастических боевиках вселенной DC и армии поклонников. Такой шаг сделан, поскольку с самого начала объявления о перезапуске франшизы стало понятно, что пробиться через скепсис зрителей будет непросто.

О намерении Disney переосмыслить проект стало известно в конце июня этого года. Поклонники предыдущих частей и их главного героя Джека Воробья, которого неизменно играл Джонни Депп, негодовали в соцсетях, понимая, что в новых фильмах его не увидят.

"Я хотел бы напомнить, что я не против Марго Робби в главной роли в фильме "Пираты Карибского моря". Я просто считаю, что она должна играть главную роль вместе с Джонни Деппом, который сделал франшизу такой, какая она есть", — написал пользователь Twitter, собрав этим высказыванием более 15 тыс. лайков.

Часть фанатов франшизы намерены бойкотировать новых "Пиратов Карибского моря", так как без Деппа, на их взгляд, этот фильм невозможен.

"Джонни Депп снимался во всех фильмах "Пиратов". Он пережил финансовые проблемы, горький развод, а также был ложно обвинен в нападении на свою партнершу. Он выкладывался на полную в каждом фильме! Disney, вы проиграли, если думаете, что я посмотрю новый фильм без него", — написал один из фанатов актера.

В марте этого года западные СМИ писали, что продюсеры Disney пытаются добиться возвращения Деппа в проект хотя бы на второстепенную роль. Однако в начале ноября, после того как актер был признан лондонским судом виновным в 12 эпизодах насилия против бывшей жены Эмбер Херд, надежды поклонников на его возвращение к роли Джека Воробья обратились в прах. Следом стало известно о том, что Депп также лишился своей роли в "Фантастических тварях".

Ряд экспертов задаются вопросом, как в сложившейся ситуации поведет себя давний друг актера режиссер Тим Бертон, у которого Депп сыграл в целом ряде лент. Пойдет ли кинематографист на поводу у индустрии или же пригласит его в одну из своих последующих картин, пренебрегая возможными рисками?

Незадолго до того, как лондонский суд огласил свое решение по делу Деппа и Херд, в СМИ появилась информация о том, что студия Warner Bros. разрабатывает третью часть "Фантастических тварей" и сиквел "Аквамена" таким образом, чтобы, при необходимости минимизировать экранное время бывших супругов в этих проектах.