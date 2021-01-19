В продолжении "Секса в большом городе" появятся афроамериканка и азиатка
Foto: Itar-Tass/Scanpix

В продолжении сериала "Секс в большом городе" вместо Саманты Джонс появятся две новые героини — афроамериканка и азиатка. Об этом сообщает Daily Mail.

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Источник, близкий к производству шоу, рассказал, что вместо персонажа Ким Кэтролл зрителям покажут "сильных и дерзких цветных женщин, которые помогут представить сериал новому поколению и более точно передать мир, в котором мы живем". Собеседник издания отметил, что было бы глупо демонстрировать жизнь мультикультурного Нью-Йорка лишь глазами белокожих персонажей.

Ранее в январе стало известно, что "Секс в большом городе" получил продолжение, которое выйдет на платформе HBO Max. Сиквел And Just Like That ("А затем") будет состоять из десяти эпизодов. Его съемки начнутся весной в Нью-Йорке. Дата выхода пока не раскрывается.

Звезды сериала Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис получат по миллиону долларов за каждый эпизод продолжения телешоу. Все три актрисы не только сыграли главные роли, но также выступили исполнительными продюсерами проекта.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Сара Джессика Паркер Секс в большом городе
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