10 февраля в латвийский прокат выходит скромная шотландская драма "Солнце мое" (Aftersun) об отношениях отца и дочери. Почему за игру в этом камерном неброском фильме актер Пол Мескал заслуживает "Оскар", на который его номинировали?

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Софи – одиннадцать лет, ее отцу Калуму едва исполнилось тридцать. Под взглядом домашней видеокамеры Софи спрашивает Калума, кем он хотел быть в одиннадцать. Калум не знает, что ответить. Светит южное солнце, в окно заглядывают сосны, за горизонтом плещется море. Отец и дочь на отдыхе в Турции. Где-то за кадром в телефонной трубке автомата (на дворе начало 2000-х) – требовательный голос матери Софи и бывшей жены Калума. В курортной зоне можно купаться в бассейне, пить коктейли и играть в бильярд с новыми друзьями – шумными подростками. Однако Софи предпочитает проводить время с папой.

Обычный фильм привел бы к взрывному финалу, но, несмотря на нарастающее напряжение, в этом тонком, пронзительном, маленьком чуде фильма нет ничего сюжетного... Карин Джеймс, BBC.com

Этот тихий фильм, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале в этом году, безусловно, заслуживает внимания. И не только потому, что является удачным полнометражным дебютом шотландской режиссерки Шарлотт Уэллс, и теперь имя этого автора придется записать в синефильский блокнот. До этого Уэллс снимала только короткометражки, одна из которых, "Круги" - об изнасиловании женщины в нью-йоркском метро на глазах у всех – была достаточно успешной и получила ряд призов на кинофестивалях. Также Уэллс спродюсировала ряд кинопроектов, среди которых, как это ни странно, не было более-менее запоминающихся. Поэтому ее новый фильм – невероятная удача, а также первая номинация на "Оскар" двадцатисемилетнего Пола Мескала. И это уже отдельный разговор.

Это фильм о сопричастности, болезненной утрате и воспоминаниях. Вы обнаружите, что глубоко погружаетесь в них в поисках своего места под солнцем Шубра Гупта, The Indian Express

Сын полицейской и школьного учителя Пол Мескал вырос в Ирландии, тинейджером играл за сборную по футболу, но получил травму челюсти (это заметно и придает актеру особый шарм) и оставил спорт навсегда, вместо этого выбрав театр. До своего дебюта в сериале "Нормальные люди" по роману Салли Руни о нем никто не знал, и он практически не снимался. Исключением были съемки в рекламе бекона, которую показывали по ирландскому телевидению. Там Пол ест сосиску и отправляется в путешествие. Надо сказать, что от парня с сосисками до роли Калума в "Солнце мое", Мескал совершил почти что квантовый актерский скачок.

Можно сказать, что в картине Уэллс практически ничего не происходит. Папа с дочкой купаются в бассейне, мажутся лечебной грязью, кидаются пиццей в танцующих под "Макарену" туристов, снимают себя на камеру. По насыщенности сюжета и его релевантности этот фильм ближе всего к картине Софии Копполы "Где-то", в которой Стивен Дорф и совсем юная Эль Фаннинг точно так же лежали у бассейна. Пожалуй, лишь за тем исключением, что у Копполы в фильме была надежда. У Уэллс же надежды нет. Но только внимательный и чуткий зритель разглядит это.

Способность Уэллс запечатлеть собственную невинность в прошлом с более зрелой точки зрения делает ее фильм чрезвычайно необычным произведением Линда Маррик, The Jewish Chronicle

"Солнце мое", наполовину созданный из footage, это фильм-головоломка. Иногда повествование об отдыхе в Турции прерывается кадрами ночной дискотеки, на которой в полумраке танцует Калум. И непонятно, то ли это воспоминания из его рейверской молодости 90-х, то ли происходит тут же, на морском побережье, пока Софи спит.

Foto: Kadrs no filmas

А иногда есть и другие флэш-, а точнее, форвардбэки, в которых уже взрослая Софи, сама уже мать и жена, смотрит видео того самого отдыха в Турции. И это лишь очень прозрачный намек на то, что то лето в жизни Калума и Софи, возможно, было их последним совместным времяпрепровождением. Разгадка зависит от степени травмированности самого зрителя. Хотя Уэллс и предлагает связать другие ниточки – сломанная рука Калума, стойка на перилах балкона, ночное купание в море говорят о его явных суицидальных наклонностях. При этом кажется, что Пол Мескал играет одними морщинками в уголках глаз.

"Солнце мое" - это явный аутсайдер в оскаровской гонке, поэтому будет вдвойне приятно, если Мескал получит свою первую и такую неожиданную золотую статуэтку.