В прокат выходит новый супергеройский блокбастер "Вечные". Почему это худший фильм вселенной Marvel?

В прокат выходят "Вечные" — перегруженный бессмертными инопланетными супергероями новый фильм бесконечного комиксного киносериала Marvel, снятый недавней лауреаткой "Оскара" Хлоей Чжао.

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Чем закончилась схватка автора "Земли кочевников" с корпоративным конвейером Голливуда, рассказывает "Лента.ру".

Семь тысяч лет назад десятка отважных бессмертных астронавтов, известных как Вечные, погрузилась в космический корабль и вылетела с планеты Олимпия на нашу грешную Землю. В состав экспедиции вошли: чародеи Серси (Джемма Чан) и Фастос (Брайан Тайри Генри), летающий мужчина Икарис (Ричард Мэдден), мистификаторша Спрайт (Лия МакХью), глухонемая умница Маккари (Лорен Ридлофф), орудующая выкидными мечами воительница Фина (Анджелина Джоли), весельчак Кинго (Кумэйл Нанджиани), силач Гильгамеш (Ма Дон-сок), гипнотизер Друиг (Барри Кеоган) и глава миссии Аяк (Сальма Хайек). У этой разномастной компании есть великая цель: прижать к ногтю расу девиантов — похожих на роботов-динозавров злодеев, хозяйничающих на нашей планете.

После того как задание выполнено, представители сил добра тем не менее не улетают обратно на свою Олимпию, а остаются жить среди людей. На протяжении тысячелетий они исподволь подруливают эволюционным процессом и, в общем, не возражают, чтобы им поклонялись как богам. В свободное же время занимаются кто чем — от актерского мастерства до кулинарии и тщетных, в силу бессмертия, попыток устроить личную жизнь. И вот вскоре после того, как Мстители победили Таноса, Аяк вновь собирает команду. Оказывается, что на планете вновь активизировались девианты. Более того — выясняется, что истреблением этих чудовищ миссия Вечных не исчерпывается: отправивший их на Землю бог-селестиал Аришем ведет свою, до поры подковерную игру. Впрочем, уже с первым появлением этого гиганта с головой, похожей на ожившую духовку, у зрителей обязательно возникнут сомнения в чистоте его помыслов.

Foto: Kadrs no filmas

Даже как-то неловко сейчас вспоминать, что пресловутая киновселенная Marvel начиналась с перезапуска карьеры Роберта Дауни-младшего. Помнится, тогда никто и подумать не мог о том, чтобы строем раз в несколько месяцев ходить за деньги на приключения людей в разноцветных облегающих костюмах. Собственно, все эти Капитаны Америки и прочие Торы до поры считались более или менее удачными приложениями к фигуре Тони Старка — плейбоя, миллиардера, гения и обладателя искусственного сердца, светившегося нездешним светом. Каждая попытка Дауни отползти в сторону оборачивалась для артиста только ростом гонорара — продюсеры Marvel понимали, что остальные Мстители зрителю не то чтобы даром не нужны, но будут приносить куда как меньше денег. Необходимо было наработать инерцию, заработать знак качества и привить посетителям кинотеатров привычку к просмотру безразмерного супергеройского сериала.

Пройдя три полных оборота, киновселенная вышла на производственные мощности и наконец выпустила из своих сетей Дауни. Теперь артист почивает на лаврах, думает, что делать дальше, и продюсирует сериал про мальчика с рогами, выживающего в пережившем глобальную катастрофу мире. Вселенная Marvel, в свою очередь, из романтического шапито превратилась в то, чем была, по всей видимости, с самого начала. Больше всего она теперь похожа на какой-то мыслящий Луна-парк, механическую матрицу, способную перемолоть и подмять под себя любые гуманистические идеи в угоду своим коммерческим целям.