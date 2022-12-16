В прокат вышел "Аватар: Путь воды". Почему это главный блокбастер года и что говорят кинокритики

Состоялась премьера долгожданного сиквела "Аватара" Джеймса Кэмерона. Без преувеличения, можно сказать, что киношный год завершается на ударной ноте.

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"Путь воды не имеет ни начала, ни конца", — говорит голубой инопланетянин с глазами лани в сиквеле самого кассового фильма в мире. Учитывая, что франшиза "Аватара" началась 13 лет назад и в разработке находятся еще три продолжения, это правда. Не говоря уже о том, что новый фильм "Аватар: Путь воды" длится почти бесконечные 3 часа 12 минут. Но эпическому сиквелу Джеймса Кэмерона есть что предложить: это достойный научно-фантастический блокбастер, мастер-класс по визуальным эффектам и лучший документальный фильм о природе, который вы когда-либо видели.

Перед походом в кино неплохо освежить в памяти события первого фильма. В нем бывший морской пехотинец Джейк Салли (Сэм Уортингтон) прибывает на зеленую планету Пандора, где его подключают к гигантскому синему инопланетному телу (или аватару), который может ходить среди синих местных жителей. Вместо того, чтобы помочь своим товарищам-людям разграбить Пандору, он влюбляется в представительницу местного народа на'ви и разделяет их единство с природой планеты. Его избранница - принцесса племени по имени Нейтири (Зои Салдана).

В сиквеле уже супружеская пара Джейка и Нейтири совершает партизанские рейды против жадных людей-капиталистов, одновременно воспитывая своих четверых детей.

Foto: Kadrs no filmas

Новый фильм разворачивается с точки зрения этих детей, каждый из которых борется со своим прошлым, в котором он был наполовину человеком, наполовину на'ви. Когда подростки сталкиваются с новыми и явно недружелюбными аватарами - "небесными людьми", семья Салли седлает своих летающих ящериц и летит через море, чтобы найти убежище у нового племени на'ви, которые живут в гармонии с океаном - "людей воды".