В прокат вышел "Аватар: Путь воды". Почему это главный блокбастер года и что говорят кинокритики

Состоялась премьера долгожданного сиквела "Аватара" Джеймса Кэмерона. Без преувеличения, можно сказать, что киношный год завершается на ударной ноте.
"Путь воды не имеет ни начала, ни конца", — говорит голубой инопланетянин с глазами лани в сиквеле самого кассового фильма в мире. Учитывая, что франшиза "Аватара" началась 13 лет назад и в разработке находятся еще три продолжения, это правда. Не говоря уже о том, что новый фильм "Аватар: Путь воды" длится почти бесконечные 3 часа 12 минут. Но эпическому сиквелу Джеймса Кэмерона есть что предложить: это достойный научно-фантастический блокбастер, мастер-класс по визуальным эффектам и лучший документальный фильм о природе, который вы когда-либо видели.
Перед походом в кино неплохо освежить в памяти события первого фильма. В нем бывший морской пехотинец Джейк Салли (Сэм Уортингтон) прибывает на зеленую планету Пандора, где его подключают к гигантскому синему инопланетному телу (или аватару), который может ходить среди синих местных жителей. Вместо того, чтобы помочь своим товарищам-людям разграбить Пандору, он влюбляется в представительницу местного народа на'ви и разделяет их единство с природой планеты. Его избранница - принцесса племени по имени Нейтири (Зои Салдана).
В сиквеле уже супружеская пара Джейка и Нейтири совершает партизанские рейды против жадных людей-капиталистов, одновременно воспитывая своих четверых детей.
Новый фильм разворачивается с точки зрения этих детей, каждый из которых борется со своим прошлым, в котором он был наполовину человеком, наполовину на'ви. Когда подростки сталкиваются с новыми и явно недружелюбными аватарами - "небесными людьми", семья Салли седлает своих летающих ящериц и летит через море, чтобы найти убежище у нового племени на'ви, которые живут в гармонии с океаном - "людей воды".
"Путь воды" — это чрезвычайно занимательный, впечатляюще амбициозный, ничуть не глупый эпос, который мог и должен был снять только Джеймс Кэмерон
Нужно отметить, что сцены, снятые в морских пейзажах, умопомрачительно красивы. Это кадры, которыми мог бы гордиться сам сэр Дэвид Аттенборо, отец документалистики о природе. Гибкие на'ви ныряют в кристально чистую воду и резвятся с сверкающими морскими существами, залитыми лучами солнечного света. Эти моменты выглядят невероятно в 3D. Кажется, это самое восхитительное использование трехмерного изображения, которое можно вспомнить в кино: рыбы вылетают из экрана прямо на зрителей, прежде чем уплыть в глубины. Вы можете протянуть руку и окунуть ее в кристально чистую воду. Действует гипнотически.
По мере того, как вы исследуете подводное царство, компьютерные аборигены Пандоры становятся совершенно реальными и гораздо более конкретными персонажами, чем настоящие актеры, играющие людей-захватчиков. Как и в первом фильме, есть разрыв между актерами-людьми в реальных декорациях и созданными компьютером инопланетянами в воображаемых пейзажах. Хотя это очень весело, когда они встречаются в бою, учитывая разницу в их размерах - так, стрела в руке на`ви превращается в настоящее копье в теле обычного человека.
Это ослепительно, но граничит с неподвижностью. Наберитесь терпения. Потому что все это часть мастерской оркестровки Кэмерона. 3D с высокой частотой кадров настолько ошеломляет, что вам потребуется несколько минут, чтобы привыкнуть к реальности, когда вы выходите из кинотеатра
Наибольшей интригой фильма являются отношения между солдатом-ветераном в синем теле аватара и человеческим ребенком по имени Спайдер, выросшим вместе с на`ви. Они враждуют, но у них есть кое-что общее (и это спойлер!), поскольку каждый из них разрывается между человеческим миром и миром Пандоры. Боевого ветерана играет Стивен Лэнг (он также был в первом фильме).
Акцент на детях в "Пути воды" означает, что взрослые персонажи остаются не до конца раскрытыми. Для Джейка и Нейтири одновременно быть родителями и сражаться за собственное будущее против захватчиков планеты означает целое приключение. Нейтири - "сильный женский персонаж" в том смысле, что может стрелять из лука, кувыркаясь сквозь огонь и взрывы, но не совсем ясно, что она думает по какому-либо поводу. Вызывает раздражение и тот факт, что Джейк, новичок в обществе на'ви, становится вождем племени. Если помните, первый фильм подвергся резкой критике за образ "белого спасителя", который олицетворял собой Салли. В сиквеле Джейк по-прежнему постоянно рассказывает на'ви, что им нужно сделать, чтобы спастись.
Первый "Аватар" выглядел так, словно режиссер скрестил "Танцующего с волками" Кевина Костнера с его собственными "Чужими". На этот раз Кэмерон добавляет больше элементов из своих фильмов "Бездна", "Терминатор 2" и "Титаник", не забывая о классике ("Моби Дик"). При этом в этом адском хронометраже трудно найти хотя бы минуту, которую можно было бы вырезать.
Те, кто ищет насыщенного эмоционального опыта или сложной сюжетной линии, не найдут здесь ни того, ни другого, но это никогда не было хлебом насущным для режиссера