В прокат вышел ремейк легендарной комедии "Один дома". Почему его не надо смотреть?

На сервисе Disney+ вышла новая версия одной из самых народных комедий всех времен и народов "Один дома".

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"Лента.ру" посмотрела этот удивительный, но в конечном счете чудовищный ремейк за вас и рассказывает, почему делать этого категорически не стоит.

Джефф (Роб Делани) и Пэм Маккензи (Элли Кемпер) переживают тяжелые времена. Сисадмин Джефф никак не может найти работу, денег на содержание семьи с двумя детьми не хватает, пора продавать дом. В день, когда риэлтор устраивает желающим просмотр помещения, мимо едут Кэрол Мерсер (Эшлин Би) с малолетним сыном Максом (Арчи Йейтс). Мальчик только что напился газировки, ему очень надо в туалет, так что мама решает отвести сына в уборную под видом просмотра дома Маккензи. Справив нужду, мальчик мимоходом замечает куклу, а его мама сообщает Джеффу, что жутковатый пупс с перевернутой головой — антиквариат, за который можно выручить большие деньги.

Не веря своему счастью, Маккензи лезут в интернет и убеждаются в том, что продажа кукольного уродца действительно способна решить их проблемы. В этот момент к ним приезжают родственники, а вот кукла вдруг пропадает. Пэм и Джефф решают, что сокровище умыкнули незадачливые посетители, отправляются к ним домой и обнаруживают, что семейство уехало на отдых. Правда, как нередко бывает в этой части Чикаго, улетая в Японию, Мерсеры забыли дома тайно желавшего одиночества Макса. Насладившись дневником сестры и неограниченным запасом газировки, мальчик обнаруживает, что к нему в дом лезут истинные владельцы кукольного пупса, и немедленно начинает готовить оборонительную операцию.

Foto: Kadrs no filmas/Disney+

Существует известная история о том, как однажды режиссер Джон Хьюз собирался в отпуск и решил составить список того, что ему обязательно надо не забыть взять с собой. Поразмыслив, на первое место он поставил двоих своих сыновей. Незадолго до этого Хьюз поставил по собственному сценарию фильм "Дядюшка Бак", где сыграл девятилетний Маколей Калкин. В одной из сцен герой Калкина разговаривал через щель почтового ящика с незнакомой тётенькой, которая должна была стать его приходящей няней. Вместе два этих эпизода подтолкнули Хьюза к написанию сценария про мальчика, который остался один дома, поскольку его забыли уехавшие на отдых родители. Антагонистами малолетнего героя Хьюз сделал двоих бандитов — поскольку рассудил, что больше всего маленькие дети, оставаясь дома, боятся, что к ним вломятся грабители.

Так на свет появилась дилогия, которую исправно транслируют на каждых новогодних каникулах. За парой фильмов о приключениях Кевина Макаллистера последовали еще три, но про них лучше лишний раз не вспоминать. Третья картина была обругана критиками (кроме великого Роджера Эберта, которому фильм понравился больше первых двух), а четвертый и пятый в принципе не выходили в прокат и находили своего зрителя на домашнем видео. Маколей Калкин тем временем пустился во все тяжкие, так что речь о продолжении с его участием не шла вовсе.

Foto: Kadrs no filmas/Disney+

Тем не менее не стоит недооценивать силу ностальгии, которая есть вещь злая и неотвратимая. Вынырнув из каскада жизненных омутов, Калкин пару раз в шутку вернулся к образу Кевина (в том числе в рекламе Google Assistant). После успеха этих роликов продюсеры поняли, что зрители благополучно оправились от травм, полученных от неудачных сиквелов, и решили сделать "Одного дома" снова великим. Взялся за это неблагодарное дело сервис Disney+, которому такими сомнительными вещами заниматься, конечно, сам бог велел. Расхолаживающим фактором тут выступила и пандемия: фильм вне зависимости от качества вполне можно выпустить сразу в сеть, не заботясь о прокате.

Диснеевские продюсеры здраво рассудили, что просто повторить хьюзовскую формулу будет недостаточным — кинематографист и сам не сумел сделать этого в третьем фильме. Значит, механику сюжета необходимо каким-то образом взбодрить. Для этой цели к производству были привлечены сценаристы Saturday Night Live Мики Дэй и Стритер Сейделл. Постановщиком выступил Дэн Мейзер — режиссер "Дедушки легкого поведения" и соавтор сценариев "Бората" и "Бруно". Очевидно, что у этой троицы более или менее сходятся взгляды на чувство юмора, однако тем более странно, что именно они взялись оживлять одну из главных семейных франшиз. Думается, даже Саша Барон Коэн (или его братья-однофамильцы) справились бы здесь лучше. Местами кажется, что и сами авторы понимают, что взялись не вполне за своё дело. Так, на экране телевизора вдруг возникает сцена, отчасти похожая на придуманный Хьюзом для вставных сцен "Одного дома" нуар "Ангелы с грязными лицами", после чего звучит реплика о том, что ремейки всегда хуже оригиналов.

Однако, по всей видимости, то ли амбиции были высоки, а то ли слишком соблазнительна цифра гонорара, толкнувшая сатириков-абсурдистов в предприятие, которое и у более подходящих людей едва ли могло хорошо закончиться

Две трети фильма выглядят не то чтобы плохо — другое дело, что не вполне понятно, кому они адресованы. На пятнадцать открывающих минут здесь приходятся три шутки про пердеж, а дальше есть эпизод, в котором герой Роба Делани пробуждается от тревожного (и, вероятно, эротического) сна с криком "Куин Латифа!" Можем ошибаться, но кажется, что далеко не все современные дети не только поймут эту сцену, но и хотя бы опознают имя хип-хоп-звезды конца прошлого века. Таких "бумерских" гэгов здесь вообще предостаточно. Так, в одной из сцен десятилетний (!) Макс пародирует Тони Монтану, склонившись над горой разноцветных M&M's. В дальнейшем он ведет себя очень в духе отъехавшего героя Аль Пачино, но совершенно непонятно, как он в таком нежном возрасте увидел удалой шедевр Брайана Де Пальмы, и куда в этот момент смотрели родители. Впрочем, дальше Макс устраивает горе-грабителям такие забавные игры, что позавидовал бы и Михаэль Ханеке.

Foto: Kadrs no filmas/Disney+

Некоторая ревизия образа воришек поначалу выглядит хоть и нелепо, но до известной степени забавно. В самом по себе тренде на гуманизацию антагонистов нет ничего дурного, однако на этом фоне уже главный герой выглядит натуральным чудовищем. Когда фильм доходит до собственно схватки, глаза просто лезут на лоб. Макс стреляет в незваных гостей бильярдными шарами, замораживает, поджигает, бьет тяжелыми предметами по голове. Мейзер как постановщик то ли не знает, а то ли сознательно игнорирует законы слэпстика, в котором жестокость должна выглядеть скорее мультипликационно. В итоге многие поклонники исходных картин не просто ужаснутся, но почувствуют, что им пытаются изгадить самые светлые детские впечатления. Тем паче, что связь с теми картинами здесь есть — в какой-то момент в кадре появляется старший брат Кевина Макаллистера Базз — в полицейской форме и исполнении Девина Рэтрея из оригинала.

В довершение всего авторы приделали к истории флэшфорвард-финал, в котором примирившиеся взрослые настойчиво говорят, что причесанный щекастый Макс "очень похож на политика". Что именно они имели здесь в виду, думать не хочется. Однако кажется, что сценаристы SNL вполне могли бы справиться с фильмом под названием "Один в Белом доме", и эта картина была бы значительно удачнее той, что вышла на Disney+ сейчас.