В прокат вышел "Веном 2". Что сделало его лучше супергеройских фильмов Marvel?

В прокат выходит "Веном 2" (Venom: Let There Be Carnage) — продолжение приключений журналиста Эдди Брока и живущего в его теле прожорливого инопланетянина.

Почему спродюсированный Томом Харди фильм сильно выигрывает в сравнении с прочей насупленной продукцией киновселенной Marvel, рассказывает "Лента.ру".

Проживающий в Сан-Франциско журналист Эдди Брок (Том Харди) переживает новый виток карьеры. Связан он с тем, что Эдди свыкся, наконец, с присутствием в своем теле инопланетянина-симбиота Венома. У него противный голос и взбалмошный нрав, которые компенсируются нечеловеческой силой и невероятной внимательностью. В прошлой серии Эдди и Веном более или менее подружились и заключили ряд договоренностей: теперь чудище питается не человечьими мозгами, а курами и шоколадом. Эдди взамен имеет репутацию успешного журналиста-расследователя. Именно благодаря этой репутации его приглашает к себе в гости в тюрьму убийца-психопат Клетус Кэссиди (Вуди Харельсон с отчаянно рыжей шевелюрой). Маньяк обещает эксклюзив, но перед этим просит опубликовать в газете послание возлюбленной, с которой его разлучили в детстве. Причина разлуки в том, что у девушки по имени Фрэнсис Баррисон (Наоми Харрис) имеется сверхспособность — дикий, уничтожающий все на своем пути вопль, как в советском мультфильме про Перепилиху. Записав шифрованный стишок Кэссиди, Брок обнаруживает на стенах его камеры рисунки, по которым при помощи Венома находит места захоронения жертв Клетуса. Перед смертной казнью Брок и Кэссиди встречаются вновь, Клетус кусает Эдди и приобретает таким образом собственного симбиота — только красного и по имени Карнаж. Казнь по понятным причинам сорвана, а Эдди и Веному предстоит очередная схватка с плодами собственной неосторожности.

Три года назад на экраны вышел "Веном", на который возлагали надежды как на первый по-настоящему антигеройский комикс. Поводом для ожиданий был тот факт, что в центре сюжета оказался заслуженный враг Человека-паука (фигурировавший в последнем фильме трилогии Сэма Рэйми).

На деле фильм, поставленный Рубеном Фляйшером, оказался блюдом совершенно другого рода, в связи с чем собрал ворох гневных отповедей от критиков. Зрителям опасность обвинений в плохом вкусе не помешала полюбить спродюсированный Томом Харди фильм всей душой. Эта любовь и проложила дорогу сиквелу. Формально главной интригой картины является долгожданная встреча Венома с Человеком-пауком — и она обязательно случится, но только в сцене после титров. На деле же Харди при помощи приглашенного в режиссерское кресло Энди Серкиса продолжает гнуть свою линию, несколько отличную от прочей марвеловской продукции. За прошедшие три года место первого полноценного комиксового антигероя на экране занял Джокер в исполнении Хоакина Феникса.