В прокат вышла очень дорогая и очень пафосная "Дюна" Дени Вильнева. Что с ней не так?

В прокате "Дюна" Дени Вильнева — новейшая экранизация романа Фрэнка Герберта (точнее — его первой части) и один из самых громких блокбастеров осени, 170-миллионный эпос со звездным актерским составом и шлейфом непомерных ожиданий фанатов.

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Во что режиссер превратил текст, вдохновивший Джорджа Лукаса на "Звездные войны", разбиралась "Лента.ру".

Во сне к Полу Атрейдесу (Тимоти Шаламе) приходят те, кого он никогда не видел — девушка со светящимися синим светом глазами (Зендея) и ее, видимо, соплеменники. Окружает их песчаная пустыня, в которой, похоже, есть опасности и помимо постоянных бурь. Проснувшись, Пол видит уже свою мать Джессику (Ребекка Фергюсон), которая велит ему тренировать Голос — особое умение, при помощи которого можно кого угодно подчинить своей воле. Отец Пола — герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек). За окнами дворца, служащего юноше домом, — далекое будущее. Человечество давно покинуло Землю, отказалось от цифровых технологий и погрузилось в очередное средневековье. Атрейдесы — один из могущественных домов, которые подчиняются императору Шаддаму IV. Правитель (на экране он так и не появится) отправляет Лето осваивать планету Арракис, которая является источником спайса — главного во вселенной ресурса, позволяющего межзвездные перелеты, а также открывающего возможность ясновидения и еще бог знает чего.

По прибытии на Арракис выясняется, что командировка — ловушка, расставленная императором и бароном Владимиром Харконеном (Стеллан Скарсгард). Лето и часть его свиты гибнут, а Джессика с Полом прибиваются к местным жителям фременам (тем самым, у которых глаза сияют синеньким). Пол меж тем все яснее понимает, что его рождение — результат сложнейшего эксперимента ведьм из ордена Бене Гессерит (к которому принадлежит и его мать). Проще говоря, он обречен на то, чтобы стать Квисатц Хадерахом или Лисан аль-Гаибом — так здесь называют мессию. А вот увидеть его пришествие полноценно не получится, потому что на этом месте два с половиной часа пытавшийся набрать ход фильм торжественно заканчивается.

Foto: Kadrs no filmas

Нет смысла слишком углубляться в то, что роман Фрэнка Герберта "Дюна" значит для современной культуры. На эту тему уже существует отдельная литература, а вообще вполне достаточно и того, что именно "Дюна" вдохновила Джорджа Лукаса на создание "Звездных войн". Для кинематографистов же этот текст стал, что называется, абсолютно проклятым. В свое время к нему подступался Алехандро Ходоровски (в компании Сальвадора Дали, Мика Джаггера и Pink Floyd) — и потерпел поражение, так и не найдя нужного под его видение бюджета. Дэвиду Линчу снять свою "Дюну" 1984 году удалось — но режиссер от нее публично отрекся, обвинив продюсеров в уничтожении первоначального замысла. В том, что Дени Вильнев, всю жизнь мечтавший о собственной "Дюне", доведет дело до конца, сомневаться, в общем, не приходилось. Канадский режиссер обладает, по всей видимости, таким уровнем авторефлексии, что его не смутить решительно ничем. Честное слово, сложно было представить еще кого-то, кто взялся бы за такой неподъемный труд, но, в конце концов, невозможно было себе представить и сиквел "Бегущего по лезвию", а Вильнев его тем не менее снял.

Хотелось бы объяснить эти порывы смелостью, но в таком случае непонятно, почему этого похвального свойства настолько лишены собственно картины Вильнева. "Дюна" — это демонстративно помпезная, неповоротливая и по-своему величавая махина, которую при этом сложно назвать фильмом, поскольку она лишена базовых для художественного произведения свойств. Это блокбастер, в котором есть масса дорогих декораций и механизмов, но практически нет непосредственно драмы. Фактически эти два с половиной часа — даже не первый акт (как "Братство кольца", с которым "Дюну" уже сравнили), а всего лишь экспозиция к основному действию.