В сериалах стало больше секса. Как его снять в эпоху #MeToo?

От эпических страстей "Игры престолов" до эмоциональных головоломок "Нормальных людей" и юношеских экспериментов "Полового воспитания" - нашумевшие сериалы последних лет не обходятся без секса. Причем интимные сцены на экране становятся все регулярнее, обстоятельнее и убедительнее. Как их снимают в эпоху #MeToo?

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Все чаще с участием координаторов интимных сцен - специалистов, воспетых звездами в недавних интервью, а в июне - и со сцены британских теленаград Bafta.

О своем опыте эротических съемок Русской службе Би-би-си рассказали координатор интимных сцен Ита О'Браен, работавшая на больших проектах Netflix, HBO и Би-би-си, а также Зула Бадмаева - линейный продюсер нового российского сериала Happy End об индустрии эротических вебкам-стримов.

В марте свои мемуары выпустила актриса и кинопродюсер Шэрон Стоун. В них она поделилась воспоминаниями о знаменитой сцене допроса из фильма "Основной инстинкт". Ее героиня скрещивает ноги, чтобы соблазнить детектива в исполнении Майкла Дугласа, и на ней в этот момент не оказывается нижнего белья.

Foto: Vida Press

Стоун пишет в своей книге, что во время съемок ее попросили снять трусы, поскольку "белый цвет отражает свет". Режиссер, по словам актрисы, заверил ее, что зрители не увидят интимных частей ее тела. Однако во время просмотра готового фильма на большом экране оказалось, что это не так. Стоун решила не бороться за удаление сцены, но забыть ее она не может.

Тяжелые воспоминания всю жизнь преследовали и французскую актрису Марию Шнайдер. За несколько лет до своей смерти она рассказала в интервью, как чувствовала себя "немного изнасилованной" после работы над фильмом "Последнее танго в Париже".

По ее словам, в сценарии не была прописана нашумевшая сцена, в которой герой Марлона Брандо жестко овладевает ее героиней на полу. А режиссер Бернардо Бертолуччи позднее признался, что он и Брандо решили заранее не посвящать Шнайдер в планы использования во время этой сцены сливочного масла - чтобы реалистичнее запечатлеть ее унижение "как девушки, а не как актрисы".

Foto: Kadrs no filmas

В начале 90-х, когда снимали "Основной инстинкт", и тем более в 70-х, когда вышло "Последнее танго в Париже", о профессии "координатор интимных сцен" никто не слышал. Но теперь все чаще в кино, театре и на съемках сериалов работает человек, который занимается постановкой моментов физической близости и следит, чтобы актеры были в курсе всех деталей съемок, а на площадке происходило только то, на что они дали согласие.

Без координаторов интимных сцен последние годы не обходятся съемки для крупнейших мировых платформ - таких как Netflix, HBO и Amazon Prime.

Спрос на профессию возрос из-за скандала с Харви Вайнштейном и набравшего в 2017 году силу движения #MeToo, которое разоблачило культуру размытых границ и превышения полномочий со стороны влиятельных фигур киноиндустрии как на съемочной площадке, так и вне ее.

Неловкость и смятение

Звезда "Титаника" Кейт Уинслет рассказывает в подкасте, как ей не хватало координатора интимных сцен в прошлом: "Просто чтобы был рядом друг, который бы сказал: "Пусть он не кладет руку туда". Самой говорить такое бывает, прямо скажем, неловко".

Неловкость при съемках интимных сцен, когда одновременно нужно не задеть партнершу по сцене и убедительно сыграть для зрителя, упоминали и мужчины-актеры - такие как Юэн Макгрегор, Генри Кавилл, Джеймс Макэвой. В их карьере случались провалы, когда не удавалось контролировать эрекцию.

А актриса, режиссер и сценарист Михаэла Коэл, в июне получая награду британской киноакадемии Bafta, посвятила целую речь коллеге, помогавшей снимать многочисленные сцены секса в ее сериале "Я могу уничтожить тебя" (I May Destroy You).

В этом сериале, который Коэл создала и в котором снялась в главной роли, речь идет о сексуальном насилии и вопросах согласия на секс. Почти в каждой серии есть редкие по смелости сцены - от секса во время месячных до мимолетных гей-отношений между незнакомцами, встретившимися через интернет-приложение.

"Я знаю, что такое снимать без координатора интимных сцен: неловкость и смятение для съемочной команды, внутреннее опустошение для актера", - поделилась воспоминаниями Коэл.

Затем она поблагодарила координатора интимных сцен Иту О'Браен - за ее участие в съемках и "за установку физических, эмоциональных и профессиональных границ, которые помогли нам создать произведение об эксплуатации, неуважении и злоупотреблении властью таким образом, что никто из участников проекта сам не стал жертвой эксплуатации и надругательства в процессе работы".

Ита О'Браен не присутствовала на церемонии Bafta - в тот момент она работала на съемках в Европе, но узнать о словах Коэл ей было не просто приятно.

"Сам факт того, что она сказала об этом с трибуны, меняет правила игры в индустрии. Она воспользовалась этой платформой, чтобы рассказать о роли координатора во всеуслышание, - я за это ей очень признательна", - говорит О'Браен в телефонном интервью.

В прошлом актриса, танцовщица и специалист по сценическому движению, Ита О'Браен начала работать координатором интимных сцен в 2014 году, попутно развивая эту новую профессию. Она также создала "Руководство для съемок интимных сцен" - свод правил, который уже широко используется киноиндустрией.

"Танец тел" требует хореографии

Помимо "Я могу уничтожить тебя" О'Браен работала на таких сериалах, как "Половое воспитание" (Sex Education) и "Нормальные люди" (Normal People), запомнившихся зрителям совершенно пронзительными сценами физической близости.

Роль координатора интимных сцен она сравнивает с давно существующей и намного более привычной профессией постановщика трюков.

"Представьте себе роль координатора опасных трюков, - говорит Ита. - Он обговаривает в деталях, к примеру, драку или полет, с продюсерами, режиссерами; оценивает риски, вносит необходимые меры безопасности - например, что актеров нужно научить, как падать безопасно после имитации удара. А когда все это предусмотрено - он займется хореографией трюка. Актеры, таким образом, могут по максимуму сосредоточиться только на своей игре".

"И мы делаем то же самое. Сцена близости - это как драка или танец. Это танец тел, который требует хореографии".

Но одной хореографией роль Иты не ограничивается. Как координатор трюков должен позаботиться о матах для мягких приземлений, так и координатор интимных сцен по-своему несет ответственность за безопасность. Так, съемки должны вестись в закрытом режиме, когда на площадке присутствуют лишь крайне необходимые члены команды, а большинство мониторов выключено. Плюс особые предметы гардероба, которые нужно заказать у костюмеров.

"В профессиональных условиях при съемках секс-сцен половые органы актеров не должны касаться друг друга, - объясняет Ита. - Всегда используются тканевые прикрытия или мешочки для гениталий. Также стринги или шорты телесного цвета, наклейки на соски, обтягивающие телесные топы".

При съёмках интимных сцен существует серьезный риск для актеров, подчеркивает О'Браен.

"Риск заключается в том, что тела актеров находятся на всеобщем обозрении, и до них дотрагиваются. И если это организовано неправильно, актеру приходится пройти целый спектр внутренних испытаний, пережить негативные эмоции: от чувства неловкости до ощущения, что над ним в процессе работы надругались, - объясняет она. - Как недавно говорили Кейт Уинслет, Шэрон Стоун и другие, это оставляет след на всей твоей дальнейшей жизни".

Не "просто сыграйте, и все"

Работу над любым фильмом или сериалом О'Браен начинает с обсуждения со всей командой. Первое, что она спрашивает - был ли у кого-нибудь негативный опыт съемок интимной сцены. По ее словам, до недавнего времени "да" отвечали почти все.

Намного проще снимать интимные сцены, говорит Ита, после открытого общения, согласования деталей и получения согласия от актеров. Это ключевые вещи.