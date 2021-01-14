В сериале по "Властелину колец" появятся новые персонажи

Официальный синопсис сериала Amazon, основанного на книгах Джона Толкиена "Властелин колец", опубликовали на портале TheOneRing.net.

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Из анонса можно заключить, что сюжет сериала будет разворачиваться за несколько тысячелетий до событий, описанных в "Хоббите" и "Властелине колец". "Зрители перенесутся в эру, когда ковались великие силы, королевства возносились и превращались в руины, необычные герои проходили испытания, надежда виселка на волоске, а самый великий злодей, когда-либо выходивший из-под пера Толкиена, грозил погрузить мир во тьму", — говорится в синопсисе.

Авторы сериала также пообещали, что в шоу появятся как знакомые, так и новые персонажи. Сериал будет состоять не менее чем из пяти сезонов из восьми-десяти эпизодов. Режиссером пилотной серии стал Хуан Антонио Байона, первый сезон "Властелина колец" должен выйти на экраны в 2021 году.