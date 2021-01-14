В сериале по "Властелину колец" появятся новые персонажи

Официальный синопсис сериала Amazon, основанного на книгах Джона Толкиена "Властелин колец", опубликовали на портале TheOneRing.net.
Из анонса можно заключить, что сюжет сериала будет разворачиваться за несколько тысячелетий до событий, описанных в "Хоббите" и "Властелине колец". "Зрители перенесутся в эру, когда ковались великие силы, королевства возносились и превращались в руины, необычные герои проходили испытания, надежда виселка на волоске, а самый великий злодей, когда-либо выходивший из-под пера Толкиена, грозил погрузить мир во тьму", — говорится в синопсисе.
Авторы сериала также пообещали, что в шоу появятся как знакомые, так и новые персонажи. Сериал будет состоять не менее чем из пяти сезонов из восьми-десяти эпизодов. Режиссером пилотной серии стал Хуан Антонио Байона, первый сезон "Властелина колец" должен выйти на экраны в 2021 году.