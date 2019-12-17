В шорт-лист претендентов на "Оскар" попали две российские ленты

В короткий список претендентов на премию "Оскар" попали мультфильм российского аниматора Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" и фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова.

Аниматор Константин Бронзит уже дважды выдвигался на премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм" — за мультфильм "Уборная история — любовная история" в 2009 году и за ленту "Мы не можем жить без космоса" в 2016-м. Константин Бронзит — лауреат международных премий, член Национальной французской академии кинематографических искусств, с 2009 года член Американской Академии кинематографических искусств "Оскар".

Фильм "Дылда", выдвинутый на награду в категории "Лучший международный художественный фильм", рассказывает историю двух молодых женщин, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую жизнь. Главные роли в ней исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина. Международная премьера "Дылды" состоялась 16 мая на Каннском кинофестивале, где Балагов получил премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Также режиссер вошел в список "30 самых перспективных россиян моложе 30 лет", по версии журнала Forbes. Его первый полнометражный фильм "Теснота" также завоевал две награды в Каннах и одну — на "Кинотавре".