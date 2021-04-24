В США раздали "Золотую малину": названые худшие фильмы года
Foto: Kadrs no video

В США в преддверии церемонии вручения Оскара в Лос-Анджелесе вручили премию "Золотая малина". Она традиционно вручается с 1981 год за сомнительные достижения в кино за день до проведения "Оскара". Премия присуждается по итогам дистанционного голосования членов одноименного фонда, куда входят более 700 анонимных членов из 19 стран. Сам приз сделан из пластмассы и покрыт золотой краской из пульверизатора, его стоимость не превышает пяти долларов, пишет NEWSru.com.

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Как отмечает американский сайт критических отзывов Rotten Tomatoes, 2020 год был годом выборов, поэтому неудивительно, что даже премия "Золотая малина" оказалась сильно политизирована с ее списком из девяти основных победителей.

В этом году главный приз "худший фильм" года получила документальная картина "Абсолютное доказательство" о предполагаемой китайской кибератаке в ходе выборов 2020 года. Американский бизнесмен и продюсер, основатель и генеральный директор MyPillow Майк Линделл, который сыграл в этом фильме и выступил в качестве режиссера, был признан и "худшим актером". В этом фильме Браннона Хауса и "короля подушек" Майка Линделла представлена версия о том, что противники предыдущего президента США Дональда Трампа незаконными методами повлияли на итоги состоявшихся в стране в 2020 году выборов, на которых победил Джо Байден.

В категории "худший фильм" кроме "Абсолютного доказательства" также отмечены "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", "Остров фантазий", польская эротика "365 дней" и фильм "Мьюзик", режиссером которого стала австралийская певица Сиа.

"Мьюзик" появился сразу в четырех номинациях - "худший фильм", "худшая актриса" (Кейт Хадсон), "худший режиссер" (Сиа) и "худшая актриса второго плана" (Мэдди Зиглер).

Фильм "Борат 2" ("Следующий фильм о Борате") Джейсона Уолинера взял две номинации: "худший актер" и "худший экранный дуэт". Причем обе эти номинации картина получила благодаря бывшему мэру Нью-Йорка и адвокату Дональда Трампа Руди Джулиани, сыгравшему ключевую роль в попытках оспорить итоги состоявшихся в США в 2020 году президентских выборов. Джулиани появился в "Борате 2" в роли самого себя. В фильме были использованы фрагменты постановочного интервью с ним.

Польский эротический фильм "365 дней" режиссеров получил шесть "Золотых малин" из девяти возможных. Он был отмечен в номинациях "худший фильм", "худший сценарий", "худший актер" (итальянский актер Микеле Морроне), "худшая актриса" (Анна Мария Сиклуцка), "худший режиссер" (Барбара Бяловас и Томаш Мандес) и "худший ремейк" (ремейк "50 оттенков серого").

Картина "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим также была названа "худшим ремейком" и "худшим фильмом". Кроме того этот фильм получил призы в номинациях "худший режиссер" (Стивен Гейган), "худший сценарий" и "худший актер" (Роберт Дауни-младший).

Фильм "Элегия Хиллбилли", номинированный в этом году на "Оскар", отмечен "Золотой малиной" в трех номинациях "худшая актриса второго плана" (Гленн Клоуз), "худший сценарий" и "худший режиссер" (Рон Ховард).

В номинации "худший актер второго плана" были отмечены Арнольд Шварценеггер за участие в русско-китайском проекте "Тайна печати дракона", а также Брюс Уиллис за участие в фильмах "Брешь", "Приказано: уничтожить" и "Дожить до утра.

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Source

NEWSRU.com

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Tags

президент США Лос-Анджелес "Оскар" Арнольд Шварценеггер Брюс Уиллис Джо Байден Дональд Трамп Нью-Йорк Роберт Дауни-младший
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